Burak resmen Ozanköy’de

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Ozanköy, önemli bir transfere imza attı. Girne ekibi Lefke’den hücum oyuncusu Burak Koçar’ı kiralık olarak renklerine bağladı. İşinsanı Veysel Şahin’in desteği ile gerçekleşen transferde sezon sonunda satın alma opsiyonu da mevcut. Oyuncu yeni takımının kampına katılarak çalışmalara başladı.