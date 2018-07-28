Burak Koçar imzayı attı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olan golcü oyuncu Burak Koçar, dün yeşil beyazlı ekibe imzayı attı. Bonservisli olarak Merit Alsancak Yeşilova’ya imzayı atan Burak Koçar, geride kalan sezonda Lefke adına kupa ve ligde 22 gol atma başarısı gösterdi.

Yeşilova’nın 4’üncü transferi

Süper Lig’de bu sezon başarıyı hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova, böylelikle 4’üncü transferini yapmış oldu. Yeşil beyazlılar daha önce Kemal Yıldırım, Edis Dökmez, Mustafa Yaşınses’i de kadrosuna katmıştı.