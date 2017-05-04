Burak: “Kimse ile görüşmedim”

Adı son dönemlerde K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile anılan ve bonservisi Türk Ocağı’nda bulunan Burak Sarıkaya transferi ile ilgili konuştu. Yıldız futbolcu spor kamuoyunda lanse edildiği gibi ne Merit Alsancak Yeşilova ile ne de başka bir kulüple ne görüştüğünü ne de anlaşmaya vardığını ifade etti. Başarılı orta saha oyuncusu bir süredir yurtdışında olduğunu ve bugün adaya döndükten sonra transferi için görüşmelerde bulunabileceğini ifade ederek, henüz hiçbir kulüple görüşme yapmadığını söyledi. Kendisinin de birçok takımın kendisiyle ilgilendiğine dair bilgiler edindiğini kaydeden Burak, transfer tekliflerini değerlendireceğini kaydetti.

Merit Alsancak Yeşilova’nın Burak Sarıkaya’ya teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, bu oyuncuya ev teklifinde bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Burak Sarıkaya geçen sezonun başında GAÜ Çetinkaya’dan 60 bin TL bonservis ücreti ödenerek alınmış ve Türk Ocağı takımında yaşadığı sorunlar sebebiyle sarı siyahlılarla yollarını ayırmıştı.