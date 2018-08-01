Burak Emir G.Gücü’nde

Hüseyin KIRAL

Uzun yıllar Cihangir forması giyen deneyimli savunma oyuncusu serbest transfer hakkını kullanarak G. Gücü'ne transfer oldu. Bu sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen G. Gücü daha önce Arif Öztürk, İltaç Keçeli ve Mehmet Kaygısız gibi isimleri transfer etmişti. Burak yeni sezonda G. Gücü'nün başarısı için ter dökecek. Gençlik Gücü ile antlaşarak idmanlara çıkmaya başlarken, yarın da imza atması bekleniyor. Uzun süredir Cihangir forması giyen ve takımı ile birlikte geçtiğimiz sezon ligde zor günler geçirirken, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kazanmanın mutluluğunu yaşayan deneyimli futbolcu Burak Emir, “şimdi sıra Gençlik Gücü’nde başarılı olmakta” dedi. Emir, “yeni bir camiaya gelmenin heyecanı ile birlikte başarılı olma içgüdüsünün ağır bastığı bir ortamda başarılı olmaya geldim” ifadelerini kullandı.