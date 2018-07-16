Burak Emir, düşünme aşamasında

Geride kalan sezonda Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kazanan Cihangir’in önemli oyuncularından biri olan Burak Emir’e Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Gençler Birliği ve Esentepe gibi ekiplerin talip olduğu öğrenildi. Oyuncunun, şu anda düşünme aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde geleceği hakkında karar vereceği gelen bilgiler arasında.