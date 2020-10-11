Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan açıklama yapan Tatar, hayırlı olması dilekleriyle başladığı açıklamasında “Burada güzel bir demokrasi var” dedi.

Halka ‘iradenize sahip çıkın’ mesajı da veren Tatar, pandemi çerçevesinde alınan önlemlere de işaret ederek korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi.