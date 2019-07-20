“Burada, ailemle güvende hissediyorum”

Dila ŞİMŞEK

İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk Kerim Kuyucu, uzun yıllar sonrasında adaya taşınarak ahşap işletmeciliğini de burada yapmaya başladı.

Eşi ve çocukları ile beş senedir Lefkoşa’da yaşayan Kuyucu, atölyesi ‘Floors of Old’da ahşap parkenin yanı sıra, ahşap hediyelik eşya ve mutfak araçları da satıyor.

“Birçok ünlüye ürün satmıştık…”

Londra’da bir oldukça başarılı bir ahşap şirketinin işletmeciliğini yaptığını söyleyen Kuyucu, David Beckham dahil birçok ünlünün müşterisi olduğunu kaydediyor. “Beş sene önce ailemle birlikte memleketim olan Kıbrıs’a taşındık. Eşim, çocuklarım Kıbrıs’ı çok seviyor. Ben Lefkoşa’yı çok seviyorum. Eninde sonunda dönecektik” diyor.

“Odunu şekillendirerek, mutfak eşyaları ve hediyelik yapan kişiler bularak, onlarla çalışmaya başladım”

Kıbrıs’ta işlerin daha ‘durgun’ olduğunu dile getiren Kuyucu, “Ahşap parkede istediğim gibi satış yapamadığım için, yeni bir yol bulmak zorundaydım. Ben de, odunu şekillendirerek, mutfak eşyaları ve hediyelik yapan kişiler bularak, onlarla çalışmaya başladım. Dekordan bardağa, satranç takımından tepsilere birçok şey üretip satıyoruz” diye devam ediyor.

“Burada kendimi güvende hissediyorum”

Kuyucu, “Özellikle eşim, çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmemiz için Kıbrıs’a taşınmamızı istedi. Londra’da benim oldukça başarılı bir işim olmasına rağmen, çocuklarımızı yoğunluktan uzak yetiştirebilmek için geldik. Burada kendimi güvende hissediyorum. Dükkanımın kapısı açıkken, yukarıda çalışabiliyorum. Aynısını orada yapamazdım. Çocuklarımı sokağa gönül rahatlığı ile bırakabiliyorum. Tüm bunlar, burayı daha da çok sevmemize neden oluyor” şeklinde konuşuyor.

“Eşyaların hepsi tamamen el yapımı”

Londra’dayken bir günde aldığı işi burada bir yılda aldığını kaydeden Kuyucu, “Burada nüfus daha az olduğu için bunu normal buluyorum. Zaten bu yüzden ahşap parkenin yanına, dekor ve mutfak eşyaları da satmaya başladım. Hepsi tamamen el yapımı, zeytin ağacından üretiliyor. İnsanlar bunu gerçekten çok seviyor” diyor. Kuyucu, atölyedeki her parçanın kendisine has olduğunu söyleyerek, ürünlerinin kalitesine güvendiğini belirtiyor.

“Bu mesleğe başladığıma memnunum, çünkü ben hep çalışmayı seven, üretmeyi seven, aktif biri olmuşumdur”

Ahşapçılıktan önce tamamen farklı bir sektörde yöneticilik yaptığını anlatan Kuyucu, “Bir arkadaşımın tavsiyesiyle ahşap sektörüne girdim. Hiçbir şey bilmiyordum, ama arkadaşım çok ısrar etmişti, başarılı olacağıma inanıyordu. Bu mesleğe başladığıma memnunum, çünkü ben hep çalışmayı seven, üretmeyi seven, aktif biri olmuşumdur” diye konuşuyor.

“Kıbrıs inanılmaz imkanlara sahip, potansiyeli büyük bir ada”

Kuyucu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bence burası dünyada yaşanabilecek en iyi yer. Elimde olsa, ülkenin kalkınması, görünürlüğünün artması için her şeyi yapardım. Kıbrıs inanılmaz imkanlara sahip, potansiyeli büyük bir ada, yetkililerin bunu finansal anlamda mümkün kılabilmesini dilerdim”.