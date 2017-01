Bunları yapın, diyetten kopmayın

Dilara Topcan

Diyete başladınız ama iradeniz yanınızda değilse diyetinizin bozulması da an meselesidir. İradeniz yanınızda olsa da ‘iradenizi’ koruyabilmeniz ve iradenizi kırabilecek her türlü olay/durumdan uzak kalabilmeniz de ne yazık ki diyet sürecinde başarılması oldukça zor olan bir durumdur. Bunun en büyük nedeni de diyet sürecinin öyle ‘kısacık’ denilebilecek bir süreç olmamasından kaynaklıdır… Peki durum buysa hem iradeyi güçlü tutabilmek hem de diyeti bloke edebilecek her türlü problemle başedebilmek adına neler yapabiliriz dersiniz? Gelin hep birlikte kısaca bir göz atalım…

DİYETE ODAKLI KALMAYIN

Sürekli olarak diyeti düşünmemeye çalışın. Tabii ki diyetinize göre yiyecek içecek programınızı ayarlamanız gerekiyor o ayrı, fakat diyeti bir takıntı haline getirmeden onu yaşamınıza entegre edebilmeyi de başarabilmelisiniz. Yalnızca bu sayede bedenen olduğu kadar zihnen ve ruhen de daha sağlıklı ve daha başarılı bir diyet süreci geçirebilme şansına sahip olursunuz…

MÜKEMMELİ BEKLEMEYİN, OLURUNDA YAŞAYIN

Diyet sürecini de olurunda yaşayabilmek çok önemli çünkü bir dakika sonra hayatın bize ne getireceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Genellikle böyle olmalı, şöyle olmalı diye hayatın içinde sürekli olarak kendimizi yiyip dururuz. Kontrolcü tarafımız diyeti de ele geçirince bu durum ilk önce sorumluluğumuzu yerine getiriyor olduğumuz bilinciyle bize ‘huzur’ getiriyor gibi görünse sonraları için durum aynı olmayacak ve ne yazık ki huzur yerini huzursuzluğa bırakacaktır. Çünkü diyet de dahil olmak üzere hiçbir şeyin kontrolü yüzde yüz elimizde değildir ve elbet kenarından köşesinden bazı aksaklıklar muhakkak ki meydana gelecektir… Bu nedenle mükemmel olması adına diyeti de sürekli olarak ‘gözaltında’ tutma huyumuzdan vazgeçmemiz diyete sağlıklı bir psikoloji ile devam edebilmemiz ve dolayısıyla da diyet başarımız adına da çok önemlidir.

YALNIZCA HAFTALIK HEDEFLER KOYUN, ‘7 GÜNLÜK’ DÜŞÜNÜN

Diyeti uygularken kendinize haftalık yani yedi günlük hedefler koyun, daha sonrasını ise düşünmeyin. Her yedi gün sonunda bir diğer yedi güne bakarak diyet sürecinize devam etmeye çalışın. Bu sayede günün sonunda diyet başarı şansınızı daha da artırmış olacaksınız. Tam tersine eğer diyet süreci sonunu düşünerek yaşarsanız ve süreç de örneğin dört aylık bir süreçse, bu nokta size şu an için uzak görüneceğinden (ortalama 120 gün) önünüzde katetmenize gereken çok fazla yol varmış algısına bürünmeniz de an meselesi olacaktır. Bunun sonucunda da nasıl olsa bu kadar uzun bir süreci sürdüremeyeceğinizi düşünerek modunuzu negatif yönde etkileme ve diyeti kısa süre içerisinde bozma riskinizi de fazlasıyla artırmış olacaksınız. Bu nedenle siz en iyisi mi minik ve kısa hedeflerle diyet sürecinizi sürdürmeyi seçin. Bu sayede her hafta elde edeceğiniz başarının getirdiği motivasyonla daha kararlı ve inançlı bir biçimde diyetinizi sürdürebilme şansına sahip olabilirsiniz.

ŞEYTAN KULAĞINIZA FISILDADIKÇA HEDEFİNİZ AKLINIZA GELSİN!

Tabii ki şeytan kulağınıza türlü güzel lezzetleri fısıldayıp gözünüzün önüne onları en lezzetli halleriyle beklemediğiniz anlarda getirecektir de… Size “bir parçadan bir şey olmaz” da diyecektir, “aman canım bunu ye, akşam yemeğini yemezsin nolacak ki” de… “Diyeti boşver, yarın başlarsın” cümlesi de şeytanın en favori cümlelerindendir, unutmayın. Yalnız bu noktada yine tüm sorumluluk size aitttir. Dilerseniz şeytanın tuzağına düşüp diyetinizi bir güzel bozarak yine bir diyet başarısızlığına uğrar ve hayatınızdaki bu kısır döngüyü sürdürmeyi seçersiniz, dilerseniz de şeytana uymayıp iradenizi sınadığı için teşekkür ederek yolunuza tüm kararlılığınız ve kendinize olan güveninizle devam edersiniz… Seçim sizin.

DİYETTEN %75 ALMAK DA GEÇER NOTTUR

Diyetten yüzde yüz başarı beklememeniz gerektiğinden bahsettik. Bu doğrultuda hafta boyunca diyetinize çoğunlukla uymak yani esasında arada ufak tefek aksilikler olsa dahi diyeti bırakmayıp ‘olabildiğince’ diyete devam edebilmek de bana kalırsa çok büyük bir başarıdır. Tabii ki o hafta yapılan hataları farketmek ve aynılarını bir sonraki haftalarda tekrar etmemeye çalışmamanın da ayrı bir başarı olduğunu unutmayın… Bu nedenle elinizden geleni yapıyor olduğunuzdan eminseniz ve bu olumlu durum tartıya da yansıyorsa gönül rahatlığıyla diyet yolunuza devam edebilirsiniz…

Hepimiz için sağlık, huzur ve sevgi dolu bir hafta olsun… Mutlu haftalar…