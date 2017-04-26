Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, bir televizyon programında “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut, TRT Haber kanalında yayınlanan “Derin Analiz” programında KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yakışıksız söylemlerde bulundu.

Yiğit Bulut geçmişte de toplumumuzda infial yaratan benzer söylemlerde bulunmuştu. Yiğit Bulut’un bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında, görmezden gelinip geçiştirilemeyeceği aşikârdır.

Hedefimiz Türkiye’nin de destek verdiği resmi tezimiz olan eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlayacak iki kurucu devlet esasına dayalı, iki toplumlu federal bir Kıbrıs’ı ortaya çıkarmaktır. Bizim dışımızdaki nedenlerle bunu sağlamak mümkün olmuyorsa, kuşkusuz ki KKTC kendini geliştirerek yoluna devam edecektir.

KKTC’nin bugüne kadar kendi kendine yeterli bir hale gelememesi elbette bir üzüntü kaynağıdır. Fakat bu yetersizliği gerekçe göstererek, “KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz aşırı bir vilayeti olduğunu” söylemek Kıbrıs Türk halkını yaralayan, kabul edilemez bir durumdur.

“Deniz aşırı vilayet” tanımı, çağdaş Türkiye’nin misak-ı milli anlayışında yeri olmayan, Osmanlı tarihinin derinliklerinde kalmış, köhnemiş ve geçersiz bir kavramdır.

KKTC-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, “deniz aşırı vilayet” çerçevesinde değil, iki dost ve kardeş ülke esası temelinde geliştirilmelidir. Resmi sıfat sahibi kişilerin, aralarında kültürel ve tarihsel bağlar olan iki ülkenin dayanışma ve kardeşlik duygularını zedeleyecek sorumsuz söylemlerden uzak durması bir zorunluluktur.