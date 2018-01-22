Bulutoğluları yine zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2017-2018 Sprint Şampiyonası ENL Global sponsorluğundaki kış kupası ikinci yarışa ENLGLOBAL Lefkoşa Ralli Sprint 19 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Lefkoşa’nın güzel havası eşliğinde izleyici katılımının büyük olduğu 4.15km’lik Sprint Yarışı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Mustafa Bulutoğluları – Selio ikilisi yarışı kazandı. İnönü’de gerçekleşen ilk yarışın sonuçlara değişmezken, Cevdet Alptürk – İbrahim Kara yarışı ikinci, İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül yarışı üçüncü olarak tamamladı.

ENL GLOBAL ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışta Sınıf N de birinci Cahit Yetkili – Harun Çakır, Sınıf 4’de birinci Halil Mulla-Doğa Koyuncu, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk –İbrahim Kara, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluarı – Ahmet Buzlukçuoğlu, İlk Kez Açılan Sınıf R’da Göksel Macila-Buğra Tabak,T1’de Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı, T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Kadın Co-Pilotlarda Başak Sezinler ve Gençlerde Cevdet Alptürk- Buğra Tabak birinci oldu.