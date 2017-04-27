Bulut'a tepki yağdı

KAMU-SEN



Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)’nın yazılı açıklamasında, “Yiğit Bulut’un söylemlerini haddini aşan ve iki toplum arasındaki kardeşliği baltalayacak söylemler olarak değerlendiriyoruz” ifadesine yer verildi.



Kamu-Sen, bu açıklamayı kınadıklarını da bildirdi.









KTÖS: “TÜRKİYE’NİN GERÇEK NİYETİNİN İLHAK OLDUĞUNU İFADE ETTİ”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut’un son açıklamasıyla, “Türkiye’nin gerçek niyetinin ilhak olduğunu açıkça ifade ettiğini” savundu.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:



“Özellikle Sayın Bulut bu samimi itirafları ile bizim yıllardan beri söylediğimiz gerçekleri bir kez daha resmi ağızdan doğrulamıştır. Adaya yapılan askeri müdahalenin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumaya değil yıkmaya ve sürdürülen politikalarla adanın Türkiye’ye bağlanmasının hedeflendiği gerçeğini Sayın Bulut cesur bir şekilde ortaya koymuştur.”



“Özellikle kurdurulan kukla yapının Türkiye’ye mali olarak ağır geldiğinin belirtilerek, bunun yerine vali gönderme niyetinin de açıkça ifade edilmesi ‘TC Elçisi vali gibi davranıyor’ açıklamalarımızı doğrulamaktadır” diyen Elcil, “görüşme sürecinde Türkiye’nin zamana oynadığının ve gerçek niyetin Kıbrıslı Türkleri rehine olarak Avrupa Birliği’ne karşı kullanmak olduğunun” da bu açıklamalarla vurguladığını iddia etti. Elcil, “ Bu gerçek, görüşme süreci devam ederken Sayın Akıncı’nın ‘dört özgürlük’ konusunu masaya getirerek yarattığı çıkmaz ile de örtüşmektedir” diye ekledi.





BAĞIMSIZLIK YOLU: “ÖNCE İLHAK SÜRECİNİ İLAN ETMENİZ GEREKİYOR”



Bağımsızlık Yolu da “KKTC TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle ‘taçlandırılmamıştır’ ” dedi.



Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, Yiğit Bulut’a seslendi ve önce ilhak sürecini ilan etmeleri gerektiğini belirtti.



Rahvancıoğlu, “Sizin buradaki işbirlikçileriniz bile açık açık ilhakı savunamamaktadır. Çünkü Kıbrıslı Türkler onuruna, kişiliğine, varlığına düşkün insanlardır ve öyle kolay kolay boyun eğmezler her faşiste. Grivas gibi ömrünün yarısını yeraltında geçirmiş gerçek bir faşiste bile ‘dur şurada’ demiş bir halkın, sizin gibi medya soytarısı çakma faşistlere pabuç bırakacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.



Yiğit Bulut’un gerçek amacının AKP'nin referandumuyla ilgilenmeyip sandığa gitmeyen, gittiği oranda da "hayır" cevabı veren TC vatandaşlarını, kendi safında toplamak olduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Kıbrıslı Türkler’in bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şoven ve dışlayıcı politik baskıları ile yüzleşirken; diğer yandan da TC'yi kontrol altına alan dinci faşistlerin müdahalelerine maruz kaldığını” savundu.





