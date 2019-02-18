28 Şubat’ta Ağır Ceza’ya çıkacak...

Girne’de Ocak ayında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bir restoranda iki koruması ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp ederek, Asımoğlu’nun ağır yaralanmasına neden olan Bulut Akacan, dün Girne Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

“Vahim zarar” suçlaması ile yargılanacak olan Akacan'ın davası görüşülmek üzere Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi. Akacan’ın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma 28 Şubat tarihinde yapılacak.