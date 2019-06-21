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Bulgur ithaline onay

Bulgur ithaline onay

Bakanlar Kurulu, ülkeye bulgur ithal edilmesi onaylandı.

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Bakanlar Kurulu, ülkeye bulgur ithal edilmesi onaylandı.

Karara göre; 2 kilograma kadar ambalajlı bulgur ürünleri hariç olmak üzere, yurt dışından yapılacak bulgur ithalatı, ithalatçılara ülkedeki ürün buğdaydan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın onaylayacağı standartlarda aldıkları miktarın iki katı oranında olacak.

Söz konusu işlemler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülecek.

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