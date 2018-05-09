Bülent Fevzioğlu'na anjiyo

Rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ‘kalp krizi şüphesiyle’ dün yoğun bakıma alınan araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu, anjiyo oldu.

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan alınan bilgiye göre, bu sabah anjiyo yapılan Fevzioğlu’na bir stent takıldığı öğrenildi.

Fevzioğlu’nun, yoğun bakımda istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Ülkenin tanınmış simalarından, 59 yaşındaki araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu, dün ‘kalp krizi şüphesiyle’ yoğun bakıma alınmıştı.