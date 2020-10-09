"Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Covid -19 önlemleri eğitimi verildi"

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan otuza yakın sağlık personeline yaşlı kurumlarında Covid -19 önlemleri konusunda aynı zamanda uygulama içeren eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim alanında uzman hemşireler ve dünya sağlık örgütü standartlarına göre geliştirdikleri kurumların özelliğine uygun rehberler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü Covid- 19 eğitim komitesi tarafından verildiği belirtildi.

Mevcut Covid-19 önlemlerinin uygulanmasına ilişkin sorunların çözümüne yönelik soru cevap bölümü ile tamamlanan eğitimin diğer kurumlarda da devam edeceği aktarıldı.