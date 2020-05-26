“Buldular, kaybettiler”

Üç gündür düzgün arama yapılmadığını ifade eden acılı aile, günde iki saat arama yapılarak yol kat edilmenin mümkün olmadığını belirtti.

Devrim DEMİR

Arkadaşları ile gittikleri Alagadi’de dalgalara kapılarak kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan için aramalar dün de sonuçsuz kaldı.

Üç gündür Alagadi ve çevresinde Özel Harekât ve Sivil Savunma tarafından karada ve denizde yapılan tüm aramalara rağmen Ceyhan’ın cesedine ulaşılamadı. Ceyhan’ın ailesi de dün kendi imkânları ile denizde ve kayalıklarda ceset aradı.

Aramalara Sivil Savunma ve Özel Hareket ekipleri katılırken, ekiplerin sadece dalgıçlarla arama yaptığı, havadan herhangi bir arama olmadığı gözlemlendi.

Mehmet Ceyhan ile birlikte dalgalarda kaybolan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunurken, Ceyhan’ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı ifade edilmişti.

İddialar tüyler ürpertici…

Üç gündür tüm aramalara rağmen cansız bedenine ulaşılamayan Mehmet Ceyhan’ın ailesi ve arkadaşları dün arama yapılan bölgede çaresizce bir haber almak için bekledi.

Aramaların yetersiz olduğunu savunan aile, hükümetten kimsenin olay yerine gelmemesine, arama çalışmalarının kısıtlı sürmesine sitem etti.

YENİDÜZEN’in olay yerinde edindiği bilgilerde ise iddialar tüyler ürpertici.

23 Mayıs tarihinde Alagadi’de dalgalara kapılarak Gözde Nur Binbir ile kaybolan Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeninin de Binbir’in hemen ardından bulunduğu ancak yeniden kaybedildiği iddia edildi.

Bazı aile yakınları bu iddiaların araştırılmasını ve sorumluların açıklama yapmasını talep etti.

Saatlerce beklediler, kendi imkânları ile arama yaptılar…

Gözü yaşlı aile dün de saatlerce bekledi. Mehmet Ceyhan’ın yakınları kendi imkânları el verdiği sürede kayalıklar arasında ve karada arama çalışmalarına katıldı. Üzgün aile, yetkililere seslenerek aramanın bu şekilde sürdürülmesinin kabul edilir olmadığını savundu.

Üç gündür düzgün arama yapılmadığını ifade eden acılı aile, günde iki saat arama yapılarak yol kat edilmenin mümkün olmadığını belirtti.

Arama çalışmaları bugün devam edecek…

Alagadi'de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları, bugün sonlandırıldı. YENİDÜZEN'in edindiği bilgiye göre; Özel Harekât ekibi aramalarına bugün sabah su altından devam edecek.

Alperen Ateş: “Ailenin durumu çok kötü”

Üç gündür denizde cansız bedeni aranan Mehmet Ceyhan’ın eniştesi Alperen Ateş’te dün sabahın erken saatlerinde Alagadi’de arama çalışmalarına katıldı. Kendi imkanları ile ‘drone’ ile arama yapan Ateş, aramaların yetersiz olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Alperen Ateş, sabahın erken saatlerinde plaja geldiklerini kendi imkânları ile aramalarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine bölgeye Sivil Savunma’nın geldiğini söyledi.

Ateş, ekiplerin şüphelendikleri bir bölge olduğunu oraya baktıklarını ancak bir netice alınmadığını belirtti. Ceyhan’ın anne ve babasının durumunun sağlık olarak kötü olduğunu ifade ederek, “Yeterli bir arama yok. Kendi imkânlarımızla drone getirdik, kayalarda arama yaptık ancak hiçbir şey yeterli değil. Ailenin durumu çok kötü, hepimiz çok üzgünüz” dedi.