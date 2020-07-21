Bulduğu cüzdan başına dert oldu

Lefkoşa’da ‘bularak hırsızlık’ suçundan yakalanan zanlı A.K.R., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz tarihinde 02.30- 03.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan Hangover isimli Pub içerisinde Mohamoud Abdi Jama’nın düşürdüğü kahverengi renk cüzdan içerisinde bulunan 300 dolar ve 600 TL’yi bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildiğini ve ayni gün tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.