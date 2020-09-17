"Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi" onaylandı

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi"'nin Cumhuriyet Meclisi'ndeki üçüncü görüşmesi bugün yapıldı, yasa oybirliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00'de "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi" gündemiyle olağanüstü toplandı.

Önerinin ikinci görüşmesi Pazartesi günkü oturumda tamamlanmış, üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bugüne aktarılmıştı.

Konuşmaların ardından yasanın oybirliği ile onaylanmasıyla Meclis Birleşimi de kapandı.

Yasa ne içeriyor?

Karantina kurallarına uymayanlara, 5 asgari ücret ile 1 yıl hapis

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin 36. Ve 43. Maddelerinde neler yer aldı?

-Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında para cezası, karantina kuralına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

-Salgın kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan resmi kararlara uyulmaması durumunda, maske veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

-Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar ise aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

İşletmelerin kapatılmasına uymayanlara da ceza

Kişilerin kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranması halinde, işletmelerin kapatılması kararına aykırı hareket etmesi halinde, aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezası veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabileceği ifade edildi.

Cezayı ödemeyenler 30 gün içinde mahkemeye

Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise suçun mahkemeye intikal edeceği ve mahkûmiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 6 (altı) katı tutarına kadar para cezası veya hapislik cezası verileceği de değişiklik içerisinde yer aldı.

İdari para cezaları, kapatma cezası ile organizasyon ve etkinliklerinin durdurulması ise Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceği belirtildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Kontrol ve denetim kaçtı…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeniden açılımla birlikte arzu edilmeyen bir noktaya gelindiğine değindi, kontrol ve denetimin kaçtığını, gidilecek yerin de iyi olmadığının görüldüğünü belirtti.

“İnşallah o kötü sonuçları görmeyiz” diyen Özyiğit, sürecin en az etki ile atlatılması için herkesin alınan kararlara, kurallara uymasının öneminin de altını çizdi.

Belediyelere verilecek yetki ile ilgili yasada eksiklik olduğu görüşünü de belirten Özyiğit, yasanın ilgili maddesine olumsuz oy vereceklerini ama bütününü destekleyeceklerini açıkladı.

TDP’nin denetimli sistem için görüş ve önerilerini açıkladıklarını anımsatan Başkan Özyiğit, süreç böyle devam ederse kapanmaktan başka seçenek kalmayacağını söyledi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Vatandaş cezalardan çekiniyor”

Vatandaşın cezaların yüksek olduğu üzerinde durduğunu ifade eden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, asgari ücretin onda birinden, 5 katına kadar ceza söz konusu olduğuna işaret etti.

Ataoğlu, vakaların sıfırlanması, esnafın da yüzünün gülmesi temennisini belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Cezalandırma ile pandemi mücadelesi olmaz, Hükümet planlamasını yapmalı”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP’nin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndaki değişiklikleri önemsediğini belirtti, Hükümet’in her şeyden önce planlama ve yol haritasını hayata geçirmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Yurttaşın cezalandırılması ile pandemi mücadelesinin yeterli ve başarılı olmayacağının da altını çizen Özdenefe, Hükümet’in üzerine düşenleri yapması gerekliliğine işaret etti.