"Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi" görüşülecek

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi"'nin Cumhuriyet Meclisi'ndeki üçüncü görüşmesi bugün yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.00'da "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi" gündemiyle olağanüstü toplandı.

Önerinin ikinci görüşmesi Pazartesi günkü oturumda tamamlanmış, üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bugüne aktarılmıştı.