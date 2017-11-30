"Bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışma yapılmalı"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıkların kan testleriyle ilgili çalışma başlatması gerektiğini kaydetti.

Sonüstün, “Tüm vatandaşlar, özellikle üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrenciler ve çalışanlar gerekli testlere tabii tutulmalı” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin “KKTC’de 506 kişi AIDS virüsü taşıyor” açıklamasında bulunduğunu anımsatan Sonüstün, “Bu iddia korkunç olduğu kadar ürkütücü” dedi.

Salih Sonüstün, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sağlık Bakanlığı’na “Artan nüfus karşısında hangi önlemleri aldınız? Açıklayınız” diyerek seslendi.