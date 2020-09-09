Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı Tüm okullar KAPATILDI

Yeni açıklanan kararlara göre özel eğitim veren kurumlar ve kreşler dışında okullar 1 Ekim’e kadar KAPATILDI. Üst Komite kararında “Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi” denildi

Eğlence mekanlarının 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması

Bar, restaurant ve meyhanelerde önlem.

Kuaför, güzellik merkezi ve berberlerde kurallara uyulması için sıkıt denetim

Masaj salonlarının kapatılması

1 Ekim 2020 tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması

Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi

Antreman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması. Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi

Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması.

Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesi

Çocuk oyun alanları ve parkların (kapalı veya açık alanda) 1 Ekim’e kadar kapatılması

Üniversite öğrencileri 20 Eylül’den itibaren adaya gelecek.

20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığının denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınmaları.

Miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 9 Eylül 2020’de alınan son kararları açıkladı, kararlar Bakanlar Kurulu kararlarından daha fazla önlemi içeriyor.

Bakanlık tarafından açıklanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları şöyle:

1. Eğlence mekanlarının (clup, disco, casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar vs) 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması

2. Bar, restaurant ve meyhanelerde bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması ve masalar arasında 2m mesafe olacak şekilde düzenleme yapılması. Barlarda ise yukarıda belirtilen masa düzeninde müşteri kabul edilmesi, ayakta müşteri kabul edilmemesi

3. Kuaför, güzellik merkezi ve berberlerin kurallara uyması için uyarılması, ciddi denetimlerin yapılması (belediye, Çalışma Bakanlığı, güvenlik güçleri vb tarafından) kurallara uymayanların kapatılması

4. Masaj salonlarının kapatılması

5. 01 Ekim 2020 tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması

6. Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi

7. Antreman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması. Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi; (spor salonlarında 200 m2 ve üzeri salonlarda max 25 kişi, 100-200m2 arasındaki spor salonlarında max 15 kişi, 50-100 m2 arasındaki spor salonlarında max 10 kişi, 50 m2 spor salonlarında max 5 kişi olması koşulu ile) devam eden lig maçlarının seyircisiz olarak yapılması.

8. Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması. Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesi

9. Çocuk oyun alanları ve parkların (kapalı veya açık alanda) 1 Ekim’e kadar kapatılması

10. Üniversite öğrencilerinin 20 Eylül’den itibaren adaya gelmeleri (zaruri durumlar hariç) 20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığının denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınmaları. Günlük gelecek öğrenci sayısının üniversite karantina merkezlerinin kapasiteni aşmayacak şekilde sınırlandırılması

11. Miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak TV programlarının 15-25m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile, 25-50m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile 50-100m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılması (belirlenen kişi sayılarına sunucu ve kameraman dahildir)

Sağlık Bakanlığı: Tedbirlere uyun!

Sağlık Bakanlığı alınan tedbirler haricinde bir de basın açıklaması yaparak vatandaşları önlemler konusunda uyardı.

Bakanlık açıklamasında

COVID-19 salgınının artması nedeniyle, Sağlık Bakanlığımız bu açıklamayı ve hatırlatmaları yapmayı gerekli görmüştür:

Dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Belirtilere karşı dikkatli olma, temastan kaçınma, izolasyon ve korunmaya yönelik tedbirlere tam uyum hayati önem taşıyor.

Koronavirüs solunum ve temas yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu sebeple kişilerin birbirine temasını önlemek amacıyla toplu alanlarda bulunmaması tehlikenin kontrol altında tutulması açısından oldukça önemlidir. İşyerlerinde de hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması hayati önem taşımaktadır.

Koronavirüs, burun veya ağızdan çıkan küçük damlacıklar yoluyla insandan insana yayılıyor ve COVID-19'lu bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda virüsü etrafa yayabiliyor. İnsanlar, virüs bulaşmış bir kişiden bu damlacıkları soluduklarında COVID-19'u kapabiliyor.

Öte yandan damlacıklar pozitif olan kişinin etrafındaki masa, kapı kolu gibi nesnelere ve yüzeylere tutunabiliyor. Başkaları da pozitif kişinin damlacığının tutunduğu nesnelere veya yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağıza dokundurmaları halinde enfekte olabiliyor.

Hafif öksürüğü ve genel sağlık durumu iyi olan bir kişiden de COVID-19 bulaşabiliyor. Ayrıca çalışmalar hiçbir semptomu olmayan kişilerin virüsü bulaştırabileceğini gösteriyor.

Özellikle kişilerin kendi hijyenlerine ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat etmesinin yanı sıra zorunlu olmadıkça toplu alanlarda bulunmamaları kişilerle temaslardan kaçınmaları gerekmektedir.

Temel önlemler

COVID-19'a karşı toplumsal anlamda maske-mesafe-hijyen kuralı en önemli korunma tedbiri olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda şu temel önlemlerin alınması önem taşıyor:

- Eller mümkünse su ve sabunla 2 dakika yıkanmalı, değilse alkol bazlı bir el losyonu ile düzenli ve derinlemesine temizlenmeli veya sabun ve suyla yıkanmalı.

- Başkaları ile aradaki mesafe en az 1,5 metre olmalı.

- Maske kullanımına özen gösterilmeli.

- Kalabalık yerlere gitmekten kaçınılmalı.

- Göz, burun ve ağza dokunmaktan uzak durulmalı.

- Belirti ya da hastalık tespiti halinde mutlaka evde kalınmalı. Ve maske takarak en yakın ateş polikliniğine başvurmalıdır.

- Ateş, öksürük ve nefes almada güçlük çekilmesi durumunda 112 veya 1102 aranarak yardım istenmeli.

El hijyeni çok önemli

Maske, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor ancak tek başına maske kullanımı COVID-19'a karşı koruma sağlamıyor. Bunun fiziksel mesafe ve el hijyeni ile birlikte uygulanması önem taşıyor.

Ayrıca,

Kişilerin risk grubunda yer alan yakınlarının güvenliği için onları ziyaret etmemeleri, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerekmektedir.

Haberleri sosyal medyadan takip etmemeli, yalnızca güvenilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu doğru bilgileri takip etmek bu dönemde daha faydalı olacaktır.

65 yaş ve üzeri ile kronik hastalar ve gençlere çağrımızdır

Özellikle

- 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar zorunlu olmadıkça kendini evde izole etmelidir. Gençlerimiz de topluluklardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.