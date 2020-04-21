Siyasi partilerin hazırladığı önerilerin Hükümet tarafından dikkate alınmadığını savunan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, OHAL ilan edilmesinin bu önerilerden biri olduğunu, bu kabul edilmemesine karşın ‘tedricen’ OHAL’e doğru gidildiğini ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nin hayale dönüştüğünü söyleyen Ataoğlu, testlerin doğruluğunun da sorgulandığını belirtti. 24 saat siyaset yapıldığına işaret eden Ataoğlu, halkın beklentisinin ‘salgınla mücadele için toplumsal mutabakat’ olduğuna vurgu yaptı.

Nüfusumuza yakın Kıbrıs’ın güneyinde ve Malta’ya bakıldığında test oranlarının çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Biz acaba ne durumdayız, bulaş sayımızı gerçekten biliyor muyuz?.. Bunları tam olarak bilmeden nasıl bir kriz yönetiyoruz” diye sordu.

Ataoğlu, zaruri ihtiyaçları gidermek için açık olan yerlerde çalışanlara ve ailelerine de test yapılması gerekliliğini, sağlık altyapısındaki eksikliklerin de süratle tamamlanması gerekliğine vurgu yaptı.

Muhalefetin, ‘muhalefet’ değil, ‘katkı’ yaptığı için Hükümet’in çok şanslı olduğunu belirten Ataoğlu, Hükümet’inse önerileri dikkate almadan ilerlediğini kaydetti.

“Bizlerin de bir şekilde dikkate alınması, dinlenmesi gerekir. Kendi içinizde çalışmalarınızı ‘doğru olduğuna inanarak yaptığınızı’ sanıyordum ama kendi içinizde de ‘ben gelirsem daha iyi yaparım’ dediğinizi duydum. Yardım almak zorundasınız” şeklinde konuştu. Hastaneye ilişkin çelişkili kararları da anımsatan Fikri Ataoğlu, ekonomi ile ilgili de uzmanlardan oluşan bir kurul önerisini yaptıklarını söyledi.