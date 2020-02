Lefkoşa Kıbrıs Rum Kaza Mahkemesi, Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Buket Özatay’ın “Seyma” isimli fotografı ile ilgili davada emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Mahkeme davalı, Kıbrıslı Rum Christos Kakoulli’yi, Buket Özatay’a ait bir fotoğrafı satmaktan ve reklamını yapmaktan men eden bir ara emri verdi.

Bir ilk

Buket Özatay, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, davanın, Kıbrıs Rum Mahkemelerinde ara emir verilen, fotoğrafta telif haklarına ilişkin ilk dava olduğunu vurguladı.

Özatay, “Bu dava benim İstanbulda çektiğim bir portre fotoğrafının Davalı Kıbrıslı Rum Christos Kakkoulli’nin taklit edip çoğaltması ve kar amacı ile hem Lefkoşa’daki Galerisinde hem de uluslararası sanat sitelerinde satmaya başlaması üzerine açılmıştı” dedi.

Tazminat davası devam edecek

Davanın yaklaşık bir yıl önce açıldığını hatırlatan Özatay, avukatları Kıbrıslı Türk Erdem Erginel ve Kıbrıslı Rum Christopher Lytras’ın iddiaları başarılı bir şekilde Mahkeme önüne koyup kanıtlaması üzerine böyle bir ara emri kararı alındığını kaydetti.

Mahkemenin ilk aşamada “Seyma” isimli fotoğrafımdan doğan telif haklarının ihlal edildiğini tespit ettiğini söyleyen Özatay, tazminat davasının devam edeceğini bildirdi.

Özatay yaşanan süreci şöyle özetledi:

“Fotoğrafımın bir başkası tarafından iznim olmadan kullanılıp satıldığını ilk öğrendiğimde hem çok kızdım hem de çok üzüldüm. Sessiz kalmak hem eserime hem de kendime saygısızlık olurdu. Dava açma konusunda düşüncelerim geliştiğinde ise hem Kıbrıslı Rum dostlarım hem de Kıbrıslı Türk yakınlarım başarılı olamayacağımı uğraşmamamı tavsiye etti. Bense yılmadım azim ve kararlıkla dava açmanın yollarını aradım. Avukatım Erdem Erginel ile yollarımız kesiştiğinde ise bu davayı açmaktaki kararlığım arttı ve sonunda başaracağımdan emin duygularla bu yola çıktım.

Zor bir mücadeleydi. Kıbrıs Rum mahkemelerinde daha önce benzeri bir dava görülmediği için hakim konuya çok yabancıydı. Konuyu anlaması araştırması uzun bir süreç oldu. Defalarca mahkemeye gidip elimiz boş döndük. Mahkemeye her gittiğimde en az bir kişinin, Kıbrıslı Türk olduğum için ırkçı davrandığını düşündüm hissettim. Ne kadar haklılığıma ve davayı kazanancağıma inansam da bazen ümitsizliğe düştüm. Emek en yüce değerdir. Ben de haklılığımın, eserimin ve emeğimin arkasında durdum. Yılmadım vazgeçmedim ve kazandım. Sonunda hak, adalet yerini buldu. Umarım davanın geri kalan kısmı olan tazminat davası da başarılı geçer ve o davayı da kazanırız.

Ayrıca umarım bu dava telif hakları konusunda hem Kıbrıs Türk toplumunda hem de Kıbrıs Rum toplumunda emsal teşkil eder. Kıbrıslı Türk Avukatım Erdem Erginel’e bir Rum Mahkemesinde gösterdiği bu başarıdan dolayı çok teşekkür ederim.”

2014’te İstanbul balat’ta başlayan hikaye

Buket Özatay, dava konusu olan Seyma adlı kız çocuğunun fotoğrafını, 2014 yılında İstanbul/Balat’ta çekti.

Seyma’nın fotoğrafı, katıldığı uluslararası fotoğraf yarışmalarında büyük ilgi gördü, Buket Özatay’a yeni ödüller kazandırdı ve uluslararası fotoğraf sergilerinde yer buldu.

Sözkonusu fotoğraf, 2014 yılında Güney Kıbrıs’ın düzenlediği uluslararsı fotoğraf yarışmasında Altın Madalya kazandı. 2015 yılında Hindistan'da 176. Dünya Fotoğraf Günü’nde National Academy of Photography NAP Uluslararası Fotoğraf Sergisi’nde sergilendi. 2016 yılında İtalya’da katıldığım bir festivalin Poster fotoğrafı oldu. Amerika’da Photographer’s Form Magazine, Best Of Photography Sigma Fotoğraf Albümüne girdi. 2017 yılında Hyderabad Hindistan’da dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Salar Jung Müzesi’nde, Barcelona Valid Fotoğraf Galeri’sinde ve son olarak da 2018 yılında çok büyük bir platformda Barcelona Fotoğraf Bienali’nde sergilendi.

Uluslararası alanda ilgi çeken bu fotoğraf, Güney Kıbrıs’ta kendini graffiti sanatçısı olarak tanımlayan ve galerisi olan Christos Kakoulli tarafından, Buket Özatay’dan hiçbir izin almadan, satılmaya başlandı. Buket Özatay’ın bizzat giderek Kaokulli’yi uyarmasına rağmen, satış yapmaya ve ticari kazanç elde etmeye yıllarda devam etti. Kaokuli’nin bu tavrı üzerine, Buket Özatay, dava sürecini başlatmayı kararlaştırdı.