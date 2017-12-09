“Bugünün Gençleri”nden anlamlı bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çağrısına “Bugünün Gençleri” isimli inisiyatiften yanıt geldi. Derneğin gönüllü bağışlara ihtiyaç duyduğunu açıklaması sonrası gençler kolları sıvadı, Lefkoşa’nın Lokmacı bölgesinde anlamlı bir dayanışmaya imza koydu. “Bugünün Gençleri” adlı inisiyatif düzenledikleri kermesten elde ettikleri 600 TL’yi Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlayacak. “Bugünün Gençleri” daha önce de çevre ve sahil temizliği gibi etkinlikler düzenlemişti.