"Bugün yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmıdır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, bugün öğle saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının her türlü kötü muamele ve şiddetten arınmış bir ortamda hizmet yapması gerektiğiniş aktaran İncirli, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Sıla Usar İncirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sağlık çalışanları her türlü kötü muamele ve şiddetten arınmış bir ortamda hizmet verme hakkına sahiptir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterilmeli ve bunun gereği olarak yasal çalışma da dahil gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık merkezlerinin ve hastanelerin güvenliğinin sağlanması idarenin görevidir, asla ihmal edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık merkezleri ve hastanelerin güvenliği sadece çalışanlar için değil hastalar ve yakınları için de gereklidir. Ve bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Sağlıkta şiddet sanılandan çok daha fazladır. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun der, Sağlık Bakanlığı’nı ivedilikle göreve çağırırım."