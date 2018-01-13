Bugün ve Bugüne Dair…

Erken genel seçimler yapıldı… Sonuç için “Ortaya karışık” da denebilir, “Karman çorman” da… Bugün artık Kuzey Kıbrıs siyaseti karışıklık ve çalkantı içinde; altı partili meclisten çıkacak çok partili koalisyonlar, karışıklığın devamını sağlamaktan başka işe yaramayacak…

Seçimin belirgin sonucu Kuzey Kıbrıs solunun yenilgisidir; uzun yıllardan beri ortalama %45 oy alan sol, %35’lere geriledi. Bu genel durumdan özele bakıldığında, gerileyen CTP’dir; seçime katılan diğer sol partiler ise en azından oylarını korudu… Dün bugüne çıktı… Bugün yarını kuracak… Dünü irdelemeden çıkılacak yarın, bugünden iyi olamayacak…

2013 erken genel seçimlerinin galibi CTP, hele ki iç tartışmalar nedeniyle nerdeyse her ilçede ilave bir milletvekilliğini kaybetmesine rağmen 21 milletvekili ile UBP’ye açık ara seçimi alan CTP, dört yıl sonra hezimete uğramışsa o günden bugüne ne oldu diye bakmak gerek… Birçok neden var ama ağır – aksak, iyi – kötü giden CTP – DP hükümetini bozup, UBP ile ortaklığa girmek kırılma noktası oldu… Dost acı söyler… 2013 seçimleri sonrası iç karışıklıklar ve liderlik yarışı yaşayan UBP için bu ortaklık, CTP serumu ile canlanma, CTP sabunu ile temizlenme etkisi yaptı… Sonra da UBP bildik yolunu pervasızca yürüdü; CTP söz konusu olunca da kamuoyuna “Hepsi de aynı” söylemi bu ortaklıktan sonra mal edildi…

Şimdi ve bugün bu sonuç genelde sol ve özelde CTP için ne ifade ediyor?! Kuzey Kıbrıs solunu, ideolojik farklılıklar dışında, aktif ve pasif olarak iki gruba ayırmak mümkün. Aktif grupta seçimlere katılan ana akım partisi CTP ve TDP, BKP, TKP-YG var, pasif grupta ise seçimlere katılmayan sol parti ve gruplar… İkinci grup, tabir caizse ve tabir mazur görülsün, “hariçten gazel okuyanlar” grubu; bu grup üzerinde yorum yapmak da abesle iştigal olacak… Kıbrıs Türk solu, rejimin koşullarına rağmen ve rejimin tüm alanları içinde ve rejime karşı siyasi demokratik mücadeleyi seçenler tarafından temsil edilir; diğerleri sanal alem… İşte bu yapı içinde solun faal partileri bugün yeni bir dönemi başlatmaya yoğunlaşmalılar…

CTP’de sorun yok, Anka Kuşu gibidir; daha önce de yaralandı, sarsıldı, küllerinden doğdu… Gene doğacak… İndi ama yeniden çıktı; gene indi ama gene çıkacak… CTP’liler fikri – fikre katarak partinin Kuzey Kıbrıs’ın lider partisi olması için üstüne düşeni yapacak… Parti başkanı kamuoyunda da parti adına özeleştiri yapmakta ve partinin eksikliklerini anlatmakta zaten… Partinin zayıflamasına neden olan iç dinamikler, partinin güçlenmesini sağlayacak iç dinamiklere yenilecektir. Bütün mesele bunu süratle başarmak ve altı ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere Anka Kuş’unu uçurmaktır. “Çalışır yaparız”…

Diğer sol partiler… TDP… Bir handa durak yapmış kervan gibi… Artık yola düzülmesine Kuzey Kıbrıs solu için ihtiyaç var; TDP kadrolarının bunu yapacak kapasitesi var… BKP, TKP-YG… Bölünerek bir yere varılamıyor işte… Sol içinde farklılıklar üzerinden sürdürülen siyasi mücadele, bugün solun etkililiğini törpülemiştir, solun hacmini küçültmüştür… Yarına çıkmak için ortak değerler ve yönler ile yürünecek yollar vardır, yeter ki taraflar kendilerini abartmasın… Tüm aktif sol partilerin bir çatı altına girmesi değil amaç… Ancak, bu kadar parçalanmış sol da, sol değerleri egemen yapmak bir yana dursun, halkı rejimden korumaya bile yaramıyor, yetmiyor. Ayrılanlar yuvalarına dönse…

Solda sinerji yaratacak birlikteliklere ihtiyaç var; BKP bunu geçmişte CTP dışı sol partilerle denedi… Artık, seçim dönemine özel sinerji işbirliklerine değil, solda derlenip toparlanacak iş birlikteliklere ihtiyaç var. Evet, solun son seçimlerde kaybettiği oy potansiyeli CTP’den kaynaklanıyor ama soru şudur: “CTP’den kaçan oylar niye diğer sol partilere gitmedi?”. Bu sorunun cevabını CTP dışındaki sol partiler bulmalıdır.

Yarınlar adına bugünde Kuzey Kıbrıs’ın tüm aktif sol partilerinin güçlenmesine ihtiyaç vardır, solun toplam oyu yeniden %45’leri bulmalı ve aşmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ın iç sorun ve sıkıntılar stoku solun etkililiği ile azalabilir, Kıbrıs sorunu çözüm süreci solun itme gücü ile rayında ilerleyebilir.

Bugünün solu zordadır, bunu itiraf etmek gerekir… Bugünün solu bu seçimlerde yenilmiştir, bunu kabul etmek gerekir… Solun aktif partilerinin bugün doğru stratejik kararlarla yönetilmesi gerekir; sağa, ne serum – ne sabun… Ödev, sol partilerin tabanlarındadır; emeğin partilerine emek vermek zamanı… Sorumluluk sol partilerin yönetimlerindedir; dar kadro hareketi ile buraya kadar…

Yani, yoldaşlar eksiksiz yola çıksın, yoldaşlar eksiksiz yola alınsın… Bugün bu yapılabilirse, yarın Kuzey Kıbrıs solu yerel seçimlerde üstün bir varlık ve başarı gösterebilir…