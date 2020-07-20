Bugün ‘milli’ gün ya…

Çok sevinçlisiniz siz.

Bolca nutuk atacak, bayrakların arkasına saklanacak, hamaset edebiyatıyla gün geçireceksiniz.

Bir tür ‘tatil’ sizin için böylesi günler…

Sanki bu toplumun her bireyi savaşmamış gibi…

Sanki 15 yaşında çocukların eline mavzer verilmemiş gibi…

Sanki Kıbrıslı Türkler topyekün mücahit olmamış gibi…

Sanki Erenköy’e o dönemin aydınları çıkmamış gibi…

Sanki her çatışma ve savaş sonrası insanlar göç etmek zorunda kalmamış gibi…

Duyan da sırtınızda havan topu mermisi, mevzide tam siper yattınız zannedecek!

Birçoğunuzun gargola altında saklı ya da yurtdışında olduğunuzu sağır sultan duydu artık.

Ama ‘milliyetperverlik’ konusunda hep atıp tutarsınız.

* * *

İşte bugün de öyle bir ‘tatil’ günü size…

Sallayın nutuklarınızı… Dökün kurtlarınızı…

‘Vatan’ deyin, bağırarak… ‘Millet’ deyin yırtınarak…

Hani o kaymağını yediğiniz ‘vatan’ var ya…

Ümüğünü sıktığınız ‘millet’ var ya…

Onlardan bahsedin bugün bol bol…

Atış serbest nasılsa bugün…

Ne ‘İmar Planı rezaleti’ konuşulabilir bugün, ne pandemideki sorumsuzluklarınız…

Tefecilerin eline düşürdüğünüz garibanın esamesi okunmaz böyle bir ‘milli’ günde…

Lafı bile edilemez siftah yapmayan esnafın derdi…

İşsiz gençler ağızlarını dahi açamazlar böyle günlerde…

Konuşturmazsınız dar gelirliyiz zaten, ‘normal’ günde dahi…

Bugün o gündür işte…

Bol kepçeden ‘milliyetçilik’ taslayın durun sabahtan akşama kadar…

Şehitler üzerinden hamaset ve siyaset yapın bolca…

‘Düşman’ retoriğini cilalayıp parlatın yine…

Gariban yurttaşın karnı doymayacak ama ne gam?

Sizinki doyuyor ya!..

* * *

Bugün o gündür işte…

Bir ‘yef’ çekin hatta…

An’ı yaşayın.

Bugün tatil… Bugün eleştiri seviyesi sıfıra yakın…

Sokağa dökülen koltuk kavganızın konuşulacağı gün değil bugün…

Parti içindeki çekişmeler, kapışmalar da alınmayacak ağızlara…

Rahat olun.

Bolca laf biriktirin ekranlar için, kürsüler için…

Birkaç da şiir ezberleyin, şöyle bol kanlı-revanlı…

Hangi kahpe göz durabilir ki böylesine milliyetçi dizeler karşısında, ağlamadan?

Şaşarım!..

“Olmaz” diye bağırın en yüksek perdeden… “İstemeyik” deyin çığlık çığlığa…

“46 sene önce geldi o” deyin.

‘Afyon etkisi’ vardır böylesi hamasi söylemlerin, milli propagandanın…

Sarar kimi başları iyice… Düşünemez hale gelir akıllar…

Tam da istediğiniz gibi.

Bugün izinlisiniz yani…

Kimse ‘jet skandalı’nı sormayacak size.

Ne de ‘hayat pahalılığı’nı…

Hatta yağ gibi üste de çıkacaksınız her nutukta…

Tadını çıkarın günün!..

Bugün o gündür size…

