Bugün ‘Koalisyon Protokolü’ masada

KULİS: RESMİ HÜKÜMET YOKLAMALARI / KOALİSYON GÖRÜŞME SÜRECİ

Seçim sonucu ortaya çıkan hükümet alternatiflerinden biri olan CTP-HP-TDP-DP hükümet modeline ilişkin gayrı resmi görüşmelerde olgunlaşan ve artık resmiyete dökülen görüşmeler dizisinde koalisyon protokolü bugün masaya yatırılıyor.

4 partinin genel sekreterleri başkanlığında CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek heyetler, koalisyonun esaslarını oluşturan koalisyon protokolünü yazmaya başlayacak.

Bugün bu çalışmanın bitme ihtimali de var, bitmeme ihtimali de…

Bunu çalışmaların seyri gösterecek…

4 siyasi partinin hassasiyetlerini de içerecek geniş tabanlı bir ‘ TOPLUMSAL UZLAŞI HÜKÜMETİ’ ne dair bir protokol ön görülüyor.

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Dünkü yazımda da belirttiğim gibi hafta sonunda önce bir “basın açıklaması” ve hafta sonu da “koalisyon protokolünün kaleme alınmaya başlanması” hedefi zaten hafta içi başlayan görüşmelerde hedef olarak konulmuştu.

Hiçbir pürüz çıkmadı bu hedefte ve planlanan süreç adım adım ilerliyor.

Basın açıklaması yapıldı, bugün de metin yazılıyor.

Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği toplantılar dizisinde netleşen bir koalisyon modeli var artık önümüzde, kimse inkar etmiyor.

Geldiğimiz aşamada bugün koalisyon protokolünün yazımının tamamlanması ve bu protokolün 4 partinin yetkili organlarında gözden geçirilmesi planlanıyor.

Eğer bugün yazım kısmı tamamlanırsa Pazartesi gecesi 4 partinin yetkili organları protokolü gözden geçirecek, Salı günü de yeniden bir araya gelmesi beklenen parti temsilcileri metne son şeklini verecek.

Elbette bu adımlar çok daha hızlı ver seri de olabilir, uzayabilir de...

Pazartesi de metne son şekli verilebilir

Bunu çalışmaların seyri gösterecek.

3 farklı siyasi güvenilir kaynaktan teyit ettiğim başka bilgiler de var.

Şu bir gerçek ki uzlaşı henüz bakanlık sayılarında, kimin hangi bakanlığı alacağı henüz net bir şekilde karara bağlanmadı.

Ancak bir kriz filan da yok, konu henüz konuşma aşamasında, kilitlenme filan değil bahsettiğimiz.

Evet 3+3+2+2 modeli benimsenmiş durumdadır ancak kesin bakanlık dağılımı yapılmamıştır, hala müzakereye açıktır.

Daha önce de yazdık ama yeniden aktaracak olursak; uzlaşıya göre 3 bakanlık CTP’de, 3 bakanlık HP’de, 2 bakanlık DP’de, 2 bakanlık da TDP’de olacak.

Başbakanlık da CTP’de olacak.

Bu konuda uzlaşıya varıldı, zaten bunu CTP Genel Sekreteri Sorakın doğrulamıştı.

Şunu vurgulamakta fayda görüyorum; kimi gazetelerde çıkan ya da internet ortamında dolaşan bakanlıklar ve olası bakan isimleri doğru değildir , liderler müzakeresinde sonuca vardırılacaktır.

Geçtiğimiz hafta sıkça da belirttiğim gibi hafta sonu hedefinde sapma olmadan ilerleyen görüşmelerde hafta başından itibaren baş döndüren bir siyasi trafik başlayacak.

Liderler ve heyetler arası görüşmeler sıklaşacak, hafta ortasından itibaren ise koalisyon protokolü dışında HÜKÜMET PROGRAMI da kaleme alınmaya başlayacak.

O günlerde hem protokolle ilgili hem de kesin olarak bakanlıklara ilişkin net bilgi verebileceğiz.

Hükümet görüşmeleriyle ilgili birkaç gündür olmasını beklediğimiz “ortak açıklamanın” dün itibariyle yapılmasının ardından eldeki bilgileri özetlersek, şöyle diyebiliriz:

-Liderlerin hafta boyunca defalarca yaptıkları görüşmelerde koalisyon kurma konusunda bir uzlaşı çıktı, durum ileri noktaya taşınıyor.

-Bakanlık sayısı konusunda 3+3+2+2 formülü üzerinde ortak anlayış var.

-Bakanlıkların içeriği konusunda- yani kimin hangi bakanlığı alacağı noktasında formüller hala konuşuluyor , bağlanmış bir durum yok, müzakeresi sürüyor, kısa sürede tamamlanacak gibi duruyor, bu konuda hedef hafta başı…

- 4 parti de prensipte hükümet kurma konusunda uzlaştı, resmi açıklama bunun göstergesiydi.

-Durum, ortaklığa ilişkin koalisyon protokolü yazılma aşamasında, ‘metin’ bugün yazılmaya başlanacak, yüksek ihtimalle bitirilecek, bugün bakanlık pazarlığı ve görüşmesi olmayacak.

- 4 parti de ‘biz bu hükümette yer alabiliriz’ noktasındaki siyasi iradeyi gösteriyor - göstermeye devam ediyor, herhangi bir siyasi pürüz yok.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…