“Bugün 4 hastamızı daha taburcu ettik”

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Özlem Erdoğmuş, Covid-19 tedavisi gören dört hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Sosyal medyada açıklamada bulunan Erdoğmuş, müjde verirken, tedbir çağrısı yaptı. Kendimizi ve çevremizdekileri korumamız gerektiğine değinen Erdoğmuş, müjdeli bir haberle güne başlandığını, mutlu ve gururlu olduklarını da söyledi.

Erdoğmuş’un paylaşımı şu yönde:

“Fırtınalı bir sabaha uyandık KKTC olarak, ama önemli olan beynimizdeki fırtınaların dinmesi artık ve geleceğe dair planlarımızın, yaşam tarzlarımızın şekillenmeye başlaması. Çünkü fırtınalı beyinler doğru yol izleyip doğru çözümlere ulaşamazlar. Dinginlik gerekir doğru adımlar ve doğru kararlar için.

Bugün 4 hastamızı daha şifa ile evlerine taburcu ettik, yine mutlu yine gururluyuz. Niye mi ; halkımızın yüreğine biraz ferah ve mutluluk serpebildiğimiz için, halkımızın bilinmeyene olan doğal korkularının biraz önüne geçebileceğimiz için. Niye mi? Aldığımız önlemlerin sonuçlarını güzel bir şekilde almaya başladığımız için vede yürümekte olduğumuz yolu taviz vermeden , daha da dikkatle ve özenle yürürsek bu işi başaracağımızı öğrendiğimiz için.

Önümüzdeki aylarda hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları bilmek , bilmiyorsak öğrenmek ve uygulamak zorundayız. Bu salgın dünya için bir devrim niteliğindedir diye düşünüyorum. Biraz içe kapanmalı , mümkün olduğunca evde kalmayı, partilerden kutlamalardan uzak kalmayı, aile ziyaretlerini daha nadir , daha kısa ve daha az kalabalık olacak şekilde belki açık havada planlamayı, hasta iken asla kimseye temas etmemeyi, hasta çocuklarımızı okula göndermemesi, marketlere elimizde alışveriş listesi hazır ve haftada bir, ailenin tek üyesinin yapacağı şekilde veya internetten siparişle yapmayı , kişisel hijyenimize daha çok dikkat etmeyi ve sevdiklerimizi belki biraz uzaktan sevmeye devam etmeyi ve böylece kendimizi çevremizi , sevdiklerimizi korumayı, insanlığı korumayı ARTIK ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR. Hayat bize tekrar öğretmeye kalkmadan!!!”