Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 13 Temmuz tarihinde YENİDÜZEN Gazetesi’ne verdiği röportajı paylaştı, Pilli’nin sözlerine dikkat çekti. Gürkut, Pilli’nin Fayka Arseven Kişi’ye verdiği röportajda “20 Temmuz’da pandemi (pandemi hastanesi) kelimesini bitireceğim” sözüne atıfta bulundu.

Bugün 21 Temmuz. Bir açıklama gelmedi, yeni bir vaat de gelmedi.

Yeni vakalar gelmeye devam ediyor ama. Ayaktan Tanı Merkezi ve Burhan Nalbantoğlu Hastanesi pandemi merkezi olacaksa, COVID dışı hastalar için sürdürülebilir bir organizasyon yapılmalı ve ihtiyaç duyacak hiçbir hastamızın mağdur edilmemesi sağlanmalıdır.

#gördük