Bugs Bunny'nin babası hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Bugs Bunny’e ‘hayat veren’ isimlerden ABD’li animatör, karakter tasarımcısı ve çizgi film yapımcısı Robert ‘Bob’ Givens 99 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü animatörün kızı Mariana Givens babasının Kalifroniya eyaletindeki Burbank’te 14 Aralık’ta akut solunum rahatsızlığından 99 yaşında hayata gözünü yumduğunu açıkladı.

Givens, Walt Disney Stüdyoları’nda çalışmaya başlamış ardından da Warner Bros’a katılmıştı.Endüstrinin altın çağında animatörlük yapan Givens’ın Bugs Bunny tasarımı il kez 1940’da görücüye çıkmıştı.

Givens 60 yıla yayılan kariyeri boyunca Bugs Bunny’nin yanı sıra Tom ve Jerry, Daffy Duck, Alvin ve Sincaplar, Temel Reis ve Elmer gibi çizgi film karakterlerini çizdi.

2. Dünya Savaşı’nda ülkesi adına savaşa da katılan Givens ayrıca TV reklamları için de animasyonlar hazırlamıştı.