Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali başlıyor

Dayanışma Evi Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali Ana Sahne gösterilerinin 1-4 Kasım tarihleri arasında kuzey Lefkoşa’da Bandabuliya ve güney Lefkoşa’da Eski Belediye Pazarı’nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, “Kırılma Noktası” temasıyla organize edilen festival 300ün üzerinde başvuru aldı, ve bu yıl ana sahnede sergilenmek üzere 7 performans programlandı. Bunun yanı sıra festival programı dahilinde bir çok panel, sunum ve film izleme etkinlikleri gerçekleşecek.

Festival 1 Kasım’da Bandabuliya’da Marco d’Agostin (İtalya) tarafından hazırlanan Everything is OK; ve Sevim Akpınar (Kıbrıs) tarafından hazırlanan Venture isimli performanslarla başlayacak. 2 Kasım’da ise festival Eski Belediye Pazarı’nda yine Everything is OK ve yönetmenliğini Elias Adam (Kıbrıs)’ın yaptığı Eylof Machine isimli performansla devam edecek. 3 Kasım’da yine Eski Belediye Pazarı’nda ilk olarak festivalin mikro-formatlarından olan DÜET formatından seçilen bir düet gösterisini sergileyecek ve bu gösteriyi Kıbrıslı sanatçı Andreas Constantinou’nun ReDoing Gender 1.5 adlı performansı izleyecek. Gecenin sonunda ise bir panel gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 4 Kasım’da ise Bandabuliya’da sergilenecek olan gösterilen sırasıyla, Aprés La Chronique - Nicholas Hermansen (İspanya), Some Remain So - Alexandre Fandard (Fransa) ve The State - Alexander Manuiloff (Bulgaristan).

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Festival ile ilgili detaylı bilgiye Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali ve Dayanışma Evi’nin Facebook sayfalarından ve Dayanışma Evi websitesinden ulaşılabilir.