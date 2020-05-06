'Buffer Fringe' için açık çağrı

Dayanışma Evi, 7. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin açık çağrısını yayımladı.

Festivalin bu yılki konsepti “Displacement (Yer Değiştirme)” olarak duyuruldu. Konsept, insanların, fikirlerin ve pratiklerin yer değiştirmesi düşüncesine dayandırılıyor.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamada bu yıl, süreç temelli ve iş birliğine dayanan sanatsal çalışmalar başvuruya davet edilirken, kriterlere uyan tek kişilik gösterilerin de kabul edileceği belirtildi. Festival COVID-19 krizinden en çok etkilenen kesimler arasında bulunan hem yerli hem de yabancı sanatçılarla dayanışma amacıyla festivalin programını uygun hale getirdi. Bu nedenle sanatçılara verilecek olan finansal ve aynı desteğin kapasitesini yenilikçi bir yaklaşımla genişletti.

Açıklamaya göre, “Yer değiştirme” konsepti, festivalin organizasyonunda da kendini gösterecek. Performanslar Lefkoşa, Mağusa ve Limasol’da sergilenirken, 2020 ve2021 organizasyonlarının birlikte planlanması nedeniyle, festivale dahil olan projelerin geliştirilmesine de olanak sağlanacak.

Buna ek olarak, bu yıl Buffer Fringe’in yaratıcı ekibi de büyüdü ve sanat yönetmeni Ellada Evangelou’nun yanısıra iki yaratıcı yönetmen, Nihal Soğancı ve Maria Varnakkidou ve teknik direktör Zoe Kakota da ekibe katıldı. Festivalin organizasyon ve iletişim çalışmaları ise yine Dayanışma Evi tarafından gerçekleştirilecek.

Festivalde yer alacak performanslar Ellada Evangelou önderliğinde kurulacak olan ve Dayanışma Evi temsilcileri, sanatçılar, küratörler ve performans sanatları alanında çalışan profesyonellerden oluşan seçim komitesi tarafından seçilecek.

Açık çağrıya yapılan tüm başvurular yalnızca İngilizce olarak yapılabilecek.

Son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu belirtilen açık çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formu, Dayanışma Evi web sitesinden edinilebileceği; sorular için bufferfringe@home4cooperation.info adresine e-mail gönderebileceği ya da 0548 834 57 40 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.