BU YOL BİZİ ÇOK ÜZDÜ…
Girne-Değirmenlik Anayolu, diğer adıyla ‘Dağyolu’ bir çok aileye acı düşürdü… Bu yolda meydana gelen kazalar yürekleri yaktı, akıllara kazındı…
Fehime ALASYA
Değirmenlik kavşağından itibaren Girne Dağyolu’ndaki istikamette, 2018 yılından günümüze, irili ufaklı toplam 13 kaza kayıtlara geçti.
Girne-Dağyolu’nda akıllarda kalan ve geriye büyük acılar bırakan bazı kazalarla trafikteki acı bilanço bir kez daha ortaya çıktı.
Girne-Değirmenlik Anayolu, diğer adıyla ‘Dağyolu’ birçok aileye acı düşürdü… O yolda meydana gelen kazalar yürekleri yaktı, akıllara kazındı…
Bu yolda meydana gelen kazaların çoğu kayıtlara ‘dikkatsiz sürüş’ olarak geçse de, uzmanlar sadece sürücülere suç bulmanın doğru olmadığına işaret ediyor…
2018 yılından itibaren Girne-Dağyolu olarak bilinen çevre yolu üzerinde meydana gelen 13 kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.
Söz konusu kazaların meydana gelme nedeni arasında ise ‘Dikkatsiz sürüş’ başı çekerken yaralananların büyük bir kısmı sürücü koltuğunda oturanlar oldu.
13 kazadan sadece üç tanesi yüzleri güldürdü. Maddi hasar ile atlatılan üç kazada yaralanan olmadı.
Kaza sebepleri arasında ‘dikkatsiz sürüş’ çoğunlukta
YENİDÜZEN’in kaleme aldığı söz konusu kazalar, Polis Basın Subaylığı’nın servis ettiği bilgiler ışığında, birçok kez “Yine Dağyolu yine kaza” başlığıyla basına yansıyan haberlerden derlenirken, kazaların nedeni dikkat çekti.
Tüm bu kazalara karşın, Polis Basın Subaylığı tarafından dönem dönem yapılan trafik bilançolarında, kaza sebepleri arasındaki sıralamada, süratli araç kullanmak, kavşakta durmamak, vakayla yakın takip, dikkatsiz sürüş gibi nedenler yer alıyor.
Kaza yapan şoförlerin tamamı erkek
Birçok kez ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelen Dağyolu’nda, yaralanmayla neticelenen kazalarda, sürücülerin tamamı erkek şoförlerden oluştu.
Kazalarda kullanılan araçlar ise çoğunlukla, toplu taşıma aracı, tır, kamyon, ticari taksi gibi büyük iş araçları oldu.
Sürücülerin yaş aralıkları ise 20 ila 60 yaş arasında değişkenlik gösterdi. 20’li yaşlarında olan sürücülerin salon araç kullandığı, 40 yaş ve üzeri sürücülerin ise büyük iş aracı kullandığı gözlemlendi.
“Hatalı sadece sürücüler değil…”
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar, kaza nedenleri arasında ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında hataların sürücülere mal edildiğine dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi.
“Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir.” diyen Aypar, ada genelinde trafik alanında yürütülen bütünlüklü çalışmalara atıfta bulundu.
3 ölümlü kaza 2016 yılına damga vurmuştu…
Kimi zaman aşırı yağışlar, kimi zaman ise yollarda meydana gelen kazalar yüzünden dönem dönem kısa süreli de olsa trafiğe kapatılan yolda özellikle 2016 yılının kasım ayında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaza damgasını vurmuştu.
Dağ yolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Safa Güngör, kullandığı tır araçla yolun sağına geçerek, 57 yaşındaki Denktaş Mutluel yönetimindeki okul servis aracı ile çarpışmıştı. Feci kaza sonrasında okul servisi şoförü Denktaş Mutluel (E-57), Sude Demirkıran (K-16) ve İlayda Yeliz Öztürk (K-17) olay yerinde yaşamını yitirmiş, yedi öğrenci de yaralanmıştı.
Aypar: “Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir.”
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar:
“Eğitim ve denetim şart!”
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ülke genelinde yapılan projelerin günübirlik olduğuna atıfta bulunarak, trafik güvenliği ve insan hayatının korunması önceliğinde çalışmalar olmadığını ifade etti.
Aypar, YENİDÜZEN’in Dağyolu özelinde kaleme aldığı istatistikleri örnek göstererek, bu tarz çalışmaların devlet tarafından ada genelinde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, sadece sürücüleri suçlamanın doğru olmadığını kaydetti.
Aypar, açıklamasında şunları ifade etti:
“Gençlerin ölümüyle 2016 yılında sık sık gündeme gelen kazadan sonra yine Dağyolu gündemden düştü. Ciklos mevkiindeki durum da bu yönde, zamanla sanırım bu da sönüp unutulacak. Dağyolu’nda yapılan birtakım çalışmalar var ama tam olarak nelerdir bilemiyorum. Yolda birçok sıkıntı var. Ülkede genel olarak trafik güvenliğiyle ilgili iyi bir yaklaşım yok. Günübirlik veya proje bazında işler var fakat bütünlük yok. Çalışmaların bütünü trafik güvenliği ve insan hayatının korunması öncelikli değil. Dağyolu’ndaki küçük müdahaleler sorunun büyüğünü çözmeyecek.
Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. ‘Dikkatsiz sürüş’ diye bir gerçek var evet ama bunun nedeni denetim boşluğudur. Bir boşluk var ki bu kişiler bu boşluğa gidiyor. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir. Hiç mi yol hatası yok, hiç mi devletin suçu yok…
Daha büyük bir çapta analiz ile yaş grupları, araçların büyüklüğü devlet tarafından incelenmeli.
Genç, yaşlı, yaş aralığı, cinsiyeti, sigortası gibi detaylı çalışmalarla ada çapında genel olarak analizlerinin çıkarılması gerekir. İş araçlarının bakımı, durumu, muayenesi, sürücülerin vatandaşlığı, önceden araç kullandığı ülke, gibi kayıtların verileri olmalı. Bu durumda dahi yine de devletin sorumluğuna geliyoruz. Bu bölgede ciddi sıkıntılarımız var, bunlar giderilip, daha sonra da eğitim ve denetim kısmını ele almalıyız, bu şart.”
DAĞYOLU’NDA KAYITLARA GEÇEN BAZI KAZALAR:
- 1 ŞUBAT 2019: Girne-değirmenlik yolunda hayatını kaybeden son isim ise 41 yaşındaki İnan Öden oldu. Öden, yaptığı kazada yolun sağına geçmiş, o sırada karşı istikamette gelen minibüs ile çarpışmıştı. Öden, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
- 14 EKİM 2018: Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerini taşıyan TPT 304 plakalı araç ile HU 155 plakalı araç Girne dağ yolunda Taş ocakları mevkiinde yüz yüze çarpıştı. Kaza öğrencileri taşıyan otobüsün dikkatsizlik neticesinde yanlış şeride girmesi nedeniyle karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelirken, kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
- 20 TEMMUZ 2018: Değirmenlik-Dağyolu kavşağında çembere giren dikkatsiz sürücü, 21 yaşındaki Onur Çalışkan, direksiyon hâkimiyetini kaybederek çember içerisinde sol yanına devrilerek durdu. Kazada yaralanan olmadı.
- 13 TEMMUZ 2018: Girne- Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki araç sürücüsü Halil Guducu ağır yaralanmıştı.
- 25 HAZİRAN 2018: Girne istikametine doğru seyreden 42 yaşındaki Bülent Cintay yönetimindeki GR 961 plakalı kamyon sürücüsü, dikkatsiz sürüş nedeniyle, aynı istikamette sol şeritte beklemekte olan Mustafa Salam yönetimindeki PL 533 plakalı beton mikserini geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarptı. Kaza sonucu GR 961 plakalı kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
- 3 MAYIS 2018: Dağyolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen kazada 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin, önünde seyreden araca vurmamak için yoldan çıkarak soldaki beton su deposuna çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
- 12 NİSAN 2018: Dağyolu çemberinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Victor Macaulay M., çemberde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, yol kenarındaki bankanın vitrinine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.
- 27 MART 2018: Değirmenlik istikametine doğru seyreden Tüfekçi Ltd’e ait HG 086 plakalı iş aracı sağa meyilli viraja geldiği zaman, aracın kontrolünü kaybederek, yolun solundan çıktı, bankete devrildi, kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
- 23 MART 2018: Arapköy kavşağında meydana gelen kazada, Değirmenlik istikametine seyreden TLZ 451 plakalı ticari taksi kontrolünü kaybederek Girne istikametine seyreden MJ 651 plakalı van tipi araca ardından yine Girne istikametine seyreden LC 826 plakalı salon araca çarptı, kaza sonrası her üç aracın sürücüsü de yaralandı.
- 17 MART 2018: Beşparmak Restoran yakınlarında, 24 yaşındaki Nusret Burak Demiral, yönetimindeki araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca ve kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanmıştı.
- 03 MART 2018: Girne-Değirmenlik dağ yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, 21 yaşındaki Baver Ekinci’nin yönetimindeki LN 089 Z plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan araçla çarpışması sonucu meydana gelmişti.
- 26 ŞUBAT 2018: Dağın güney tarafında kalan bölümünde iki kamyon, bir salon bir de jeep türü araç kaza yaptı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Değirmenlik istikametine seyreden Muhammet Tip yönetimindeki THZ 426 plakalı tır aynı istikamette seyreden bir başka araca arkadan çarpmasıyla meydana gelirken, kazaya 4 araç karışmıştı.
- 10 OCAK 2018: Polis, Dağyolu’nda kaza yapan FF 402 plakalı araç sürücüsünün, kaza meydana geldikten sonra olay yerini terk ettiği bilgisini vermiş, araç sürücüsüne ulaşıldığı ve sürücünün sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı kayıtlara geçmişti.