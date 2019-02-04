BU YOL BİZİ ÇOK ÜZDÜ…

Fehime ALASYA

Değirmenlik kavşağından itibaren Girne Dağyolu’ndaki istikamette, 2018 yılından günümüze, irili ufaklı toplam 13 kaza kayıtlara geçti.

Girne-Dağyolu’nda akıllarda kalan ve geriye büyük acılar bırakan bazı kazalarla trafikteki acı bilanço bir kez daha ortaya çıktı.

Girne-Değirmenlik Anayolu, diğer adıyla ‘Dağyolu’ birçok aileye acı düşürdü… O yolda meydana gelen kazalar yürekleri yaktı, akıllara kazındı…

Bu yolda meydana gelen kazaların çoğu kayıtlara ‘dikkatsiz sürüş’ olarak geçse de, uzmanlar sadece sürücülere suç bulmanın doğru olmadığına işaret ediyor…

2018 yılından itibaren Girne-Dağyolu olarak bilinen çevre yolu üzerinde meydana gelen 13 kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Söz konusu kazaların meydana gelme nedeni arasında ise ‘Dikkatsiz sürüş’ başı çekerken yaralananların büyük bir kısmı sürücü koltuğunda oturanlar oldu.

13 kazadan sadece üç tanesi yüzleri güldürdü. Maddi hasar ile atlatılan üç kazada yaralanan olmadı.

Kaza sebepleri arasında ‘dikkatsiz sürüş’ çoğunlukta

YENİDÜZEN’in kaleme aldığı söz konusu kazalar, Polis Basın Subaylığı’nın servis ettiği bilgiler ışığında, birçok kez “Yine Dağyolu yine kaza” başlığıyla basına yansıyan haberlerden derlenirken, kazaların nedeni dikkat çekti.

Tüm bu kazalara karşın, Polis Basın Subaylığı tarafından dönem dönem yapılan trafik bilançolarında, kaza sebepleri arasındaki sıralamada, süratli araç kullanmak, kavşakta durmamak, vakayla yakın takip, dikkatsiz sürüş gibi nedenler yer alıyor.

Kaza yapan şoförlerin tamamı erkek

Birçok kez ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelen Dağyolu’nda, yaralanmayla neticelenen kazalarda, sürücülerin tamamı erkek şoförlerden oluştu.

Kazalarda kullanılan araçlar ise çoğunlukla, toplu taşıma aracı, tır, kamyon, ticari taksi gibi büyük iş araçları oldu.

Sürücülerin yaş aralıkları ise 20 ila 60 yaş arasında değişkenlik gösterdi. 20’li yaşlarında olan sürücülerin salon araç kullandığı, 40 yaş ve üzeri sürücülerin ise büyük iş aracı kullandığı gözlemlendi.

“Hatalı sadece sürücüler değil…”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar, kaza nedenleri arasında ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında hataların sürücülere mal edildiğine dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi.

“Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir.” diyen Aypar, ada genelinde trafik alanında yürütülen bütünlüklü çalışmalara atıfta bulundu.

3 ölümlü kaza 2016 yılına damga vurmuştu…

Kimi zaman aşırı yağışlar, kimi zaman ise yollarda meydana gelen kazalar yüzünden dönem dönem kısa süreli de olsa trafiğe kapatılan yolda özellikle 2016 yılının kasım ayında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaza damgasını vurmuştu.

Dağ yolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Safa Güngör, kullandığı tır araçla yolun sağına geçerek, 57 yaşındaki Denktaş Mutluel yönetimindeki okul servis aracı ile çarpışmıştı. Feci kaza sonrasında okul servisi şoförü Denktaş Mutluel (E-57), Sude Demirkıran (K-16) ve İlayda Yeliz Öztürk (K-17) olay yerinde yaşamını yitirmiş, yedi öğrenci de yaralanmıştı.

Aypar: “Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir.”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar:

“Eğitim ve denetim şart!”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ülke genelinde yapılan projelerin günübirlik olduğuna atıfta bulunarak, trafik güvenliği ve insan hayatının korunması önceliğinde çalışmalar olmadığını ifade etti.

Aypar, YENİDÜZEN’in Dağyolu özelinde kaleme aldığı istatistikleri örnek göstererek, bu tarz çalışmaların devlet tarafından ada genelinde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, sadece sürücüleri suçlamanın doğru olmadığını kaydetti.

Aypar, açıklamasında şunları ifade etti:

“Gençlerin ölümüyle 2016 yılında sık sık gündeme gelen kazadan sonra yine Dağyolu gündemden düştü. Ciklos mevkiindeki durum da bu yönde, zamanla sanırım bu da sönüp unutulacak. Dağyolu’nda yapılan birtakım çalışmalar var ama tam olarak nelerdir bilemiyorum. Yolda birçok sıkıntı var. Ülkede genel olarak trafik güvenliğiyle ilgili iyi bir yaklaşım yok. Günübirlik veya proje bazında işler var fakat bütünlük yok. Çalışmaların bütünü trafik güvenliği ve insan hayatının korunması öncelikli değil. Dağyolu’ndaki küçük müdahaleler sorunun büyüğünü çözmeyecek.

Kaza sonrası nedenler, sürücü hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sürücü hatalı olsa bile bu devletin suçudur. ‘Dikkatsiz sürüş’ diye bir gerçek var evet ama bunun nedeni denetim boşluğudur. Bir boşluk var ki bu kişiler bu boşluğa gidiyor. Sürücülerin kötü davranışı, eğitim, denetim olmadığı içindir. Yani ‘dikkatsiz sürüş’ adı altında sadece sürücülere suç bulmak doğru değildir. Hiç mi yol hatası yok, hiç mi devletin suçu yok…

Daha büyük bir çapta analiz ile yaş grupları, araçların büyüklüğü devlet tarafından incelenmeli.

Genç, yaşlı, yaş aralığı, cinsiyeti, sigortası gibi detaylı çalışmalarla ada çapında genel olarak analizlerinin çıkarılması gerekir. İş araçlarının bakımı, durumu, muayenesi, sürücülerin vatandaşlığı, önceden araç kullandığı ülke, gibi kayıtların verileri olmalı. Bu durumda dahi yine de devletin sorumluğuna geliyoruz. Bu bölgede ciddi sıkıntılarımız var, bunlar giderilip, daha sonra da eğitim ve denetim kısmını ele almalıyız, bu şart.”

DAĞYOLU’NDA KAYITLARA GEÇEN BAZI KAZALAR: