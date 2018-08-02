BU YOL 4 GÜN KAPALI
GİRNE KURTULUŞ CADDESİ’NİN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILACAK
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Girne Kurtuluş Caddesi’nin bir kısmı 4 gün trafiğe kapatılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Beylerbeyi Işıkları ile Doğanköy Selvili sokak girişi arasında 4-7 Ağustos tarihleri arasında kanalizasyon çalışması yapılacağı belirtilerek, çalışmalar süresince bölgenin trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanması istendi.
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