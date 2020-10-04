Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş: “Lefke Belediyesi ile ortak çalışmamız var. Pazar yeri kurup, ürün satılacak.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke’de üretilen ve hasadına yeni başlanan hurmanın piyasası bu yıl geriledi. Hasadın gerçekleştiği dönemde her yıl geleneksel olarak yapılan Lefke Hurma Festivali’nin Coronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılmayacak olması üreticiyi düşündürüyor.

Bazı hurma üreticileri, festivalin yapılmayacak olmasının satışları ciddi oranda etkileyeceğini söylüyor. Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin işbirliğinde gerçekleşen Hurma Festivali’ne ülkenin her yanından geldiğini belirten üreticiler, hurmaya talebin başka bölgelerde olduğunu belirtiyor.

YENİDÜZEN’e bu konuda bilgi veren Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, üreticilerin ürünlerini satabilmesi için belediye ile işbirliği çalışması içerisinde olduğunu ifade etti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş:

“Lefke Belediyesi ile ortak bir çalışmamız var”

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke Belediyesi ve derneklerinin ortak bir çalışması olduğunu söyledi. Karlıtaş düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Salgın nedeniyle bu yıl festival olmayacak. Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi olarak ürünün elde kalmaması için ortak bir çalışmamız var. Bu çalışmamız, Pazar yeri kurup, ürünün satılması olacaktır. Bu noktada çalışmamız sürüyor. Üreticimizi desteklemek için ‘Yerli üret, yerli tüket’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu noktada her şeyin planlı yapılması lazım”

Hurma üreticileri ne dedi?

Soner Yolaç: “Festival yapılmayacak, işimiz zor”

Hurma üreticisi Soner Yolaç, geçmişte hurma piyasasının festivale dayalı olduğunu, bu yıl festival yapılmasının yasak olduğundan işlerinin çok zor olduğunu dile getirdi. Yolaç şunları söyledi: “Coronavirüs salgınından dolayı hu yıl festival olmayacak. Bu ürünün piyasası festivalle gerçekleşiyordu. Bu festivale Kıbrıs’ın her yerinden insan geliyordu ve ürün satılıyordu. Marketlere verme şansımız da yok çünkü zaten Lefke’de hemen hemen herkeste hurma var. Hurmayı buraya gelen yabancılar alıyordu. Lefke dışındaki marketlere taşınması için o ürünün güzel ambalajının güzel olması ve soğuk ortamda taşınması gerekir. Bundan dolayı da pek mümkün olmuyor. Geçmişte bu işi yapıyorduk ama sineklendiği için satışı mümkün olmazdı. Festivalin olmayacak olmasından dolayı bu yıl işimiz zor.”

Cumali Karakuş: “Ağaçlar verimli, ürünler iyi ama piyasa kısıtlı”

Lefke bölgesinde hurma ağaçları bulunan ve Lefke Turizm Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda bulunan Cumali Karakuş, hurma kesimine yeni başlandığını, ancak festivallerin yapılmamasından dolayı ancak bu yıl çok daha kısıtlı olacağını belirtti. Karakuş konuşmasının devamında “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlar verimlidir ve ürünler son derece iyidir. Geçmiş yıllarda birçok ağacı Kırmızı palmiye böceği yüzünden kaybetmiştik. Bu konudaki mücadelemiz şimdi de sürüyor. Şu anda kesimlere yeni başladık. Hurmanın piyasası festivallerden dolayı iyiydi ama bu yıl yaşanan salgın nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı festival de yapılmıyor. O yüzden satışın ne kadar olacağı bilinmiyor. Bu yönde bir çalışma var. O da pazar yerinin kurulup, ürünlerin satışı yapılması gibi. Bu yönde çalışmalar sürüyor.”

Derviş Zayımlar: “Satabildiğimiz kadar satacağız”

Hurma üreticilerinden Derviş Zayımlar da, festivalden dolayı satışların bu yıl az olacağını söyleyerek, bu konuda yapacak pek bir şey olmadığını, ürünlerini satabildikleri kadar satacaklarını dile getirdi. Zayımlar konuşmasının devamında: “Son yıllarda başka ülkelerden ithal ediliyor. Böyle olduğu için de hurma satışları düşüşe geçti. Bu yıl bir de salgın söz konusu ve festival olmayacak. Festivalin yapılmayacak olması demek, ürünün pek fazla satışı olmayacağı demektir. Çünkü festival yapıldığı zaman ülkenin her yanından festivale gelen insanlar vardı ve ürün satılıyordu. Bu yıl mecburiyetten böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Paketleyip, satabildiğimiz kadar satacağız.”