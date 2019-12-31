Bu yıl da yollar kan gölü: 30 can

2019 yılında 30 kişi ‘ihmal’ ve ‘dikkatsizlik’ sonucu trafikte can verdi. Son 3 yılda trafiğe verilen kurban sayısı 91.



2017’de yollarda 37 kişi hayatını kaybederken, 2018 yılında 24, 2019 yılının Aralık ayına kadar ölüm rakamı 30 olarak polis kayıtlarına geçti.

2019 yılını geride bırakırken, yollarda cinayet gibi yaşanan kazalar hafızlara kazındı. Polis raporlarında, sürücü hataları ve şerit ihlalleri dikkat çekti. Bu yıl trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yaş oranlarının genç olması dikkatlerden kaçmadı. Ülkeyi yasa boğan kazalar sonucu gencecik bedenler toprak oldu.

Devrim DEMİR

2019 yılında 30 kişi ‘ihmal’ ve ‘dikkatsizlik’ sonucu trafikte can verdi. Son 3 yılda trafiğe verilen kurban sayısı 91.

2017’de yollarda 37 kişi hayatını kaybederken, 2018 yılında 24, 2019 yılının Aralık ayına kadar ölüm rakamı 30 olarak polis kayıtlarına geçti.

2019 yılında peşi sıra meydana gelen kazalarda, 30 kişi yaşamını kaybetti. Hafızalara kazınan dehşet kazaların en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa oldu.

Kazaların birçoğu karşı şerit ihlali olarak polis kayıtlarına geçti. Bu kişilerin bazıları kullandıkları aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek hayata veda ederken, kimileri de başka sürücülerin hataları nedeniyle, suçsuz şekilde yaşamını yitirdi.

Şubat ayında iki yaya 1 sürücü…

2019 yılının ilk ölümlü kaza haberi Değirmenlik-Dağyolu anayolunda 1 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu, 41 yaşındaki İnan Öden hayatını kaybetti. 8 Şubat tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yürüyen 37 yaşındaki Sufil İslam ve 31 yaşındaki Ripon Ali hayatını kaybetti.

Mart ayında yüz yüze çarpışan araçlarda 6 kişi hayatını kaybetti

Yollar Mart ayında kana doymadı. Yüz yüze çarpışan araçlarda 6 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. 7 Mart tarihinde Pamuklu-Kumyalı anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 53 yaşındaki Elif Demir ve 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay hayatını kaybetti.

Ercan-İskele anayolunda 10 Mart tarihinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda ise 27 yaşındaki İlter Taşpınar Çavuşgil hayatını kaybetti.

28 Mart tarihinde Pirhan yolunda meydana gelen korkunç kazada, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 34 yaşındaki Tuba Kılıç ve 41 yaşındaki Coşkun Özyıkıcı hayatını kaybetti.

Bariyer yoktu…

Girne-Lefkoşa anayolunda 24 Nisan tarihinde meydana gelen kazada Hilmi Çelebioğlu hayatını kaybetmişti. Karşı şeritten ters yöne geçen sürücü hatası sonucu hayatını kaybeden Çelebioğlu’nun ölümünün ardından bariyer tartışması gündeme gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği yolda Çelebioğlu’nun yakınları eylem yaptı, yolda hala bariyer yok.

Haziran ayında 5 kişi, sürücü hataları dikkat çekti…

Haziran ayında da peş peşe trafikte ölüm haberleri geldi. Yeniceköy-Aslanköy anayolu arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 26 yaşındaki Mehmet Aydın hayatını kaybetti. Mağusa-İskele anayolunda yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 21 yaşındaki Sadrettin Kara bir evin bahçe duvarına çarptı, hayatını kaybetti.

Mayıs ayında Haspolat yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 42 yaşındaki İbrahim Tekedoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ötüken köyü girişinde 26 Haziran tarihinde yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 47 yaşındaki Nefi Yazıcı, kamyonla çarpıştı, Yazıcı hayatını kaybetti.

Girne-Tatlısu anayolunda 29 Haziran tarihinde minibüs ve kamyon çarpışması sonucu minibüste yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

15 yaşında trafiğe kurban..

Temmuz ayında Mutluyaka-Mormenekşe anayolunda yönetimindeki araç ile yoldan çıkarak kaya parçasına çarpan 26 yaşındaki Önder Gülkan hayatını kaybetti.

3 Temmuz tarihinde 17 yaşındaki yeğenin kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları Nergisli-İnönü anayolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Değirmenlik-Girne anayolunda 5 Temmuz tarihinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Yunus Alkan, hayatını kaybetti.

Görneç-Alevkayası anayolunda yönetimindeki traktör ile 50 metre yükseklikten düşen 68 yaşındaki Erdoğan İnce hayatını kaybetti.

TIR ve kamyon dehşeti…

Lefke-Güzelyurt anayolunda 8 Ağustos tarihinde yönetimindeki araç ile yolun sağına geçen 79 yaşındaki sürücü Kostas Stylianou TIR’la çarpıştı, hayatını kaybetti.

Aynı tarihte bir başka acı haberde Kalkanlı-Çamlıbel anayolundan geldi. 45 yaşındaki Celal Aydın, yönetimindeki aracı ile yolun solundaki bariyerlere çarptıktan sonra, karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti.

Sürat ve karşı şerit ihlali…

Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden 36 yaşındaki Mehmet Akın 10 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. Eski Alayköy- Türkeli Anayolunda aşırı süratli bir şekilde yönetimindeki araç ile yoldan çıkan 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin yolun sağındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Ulukışla kavşağı yakınlarında 6 Ekim tarihinde meydana gelen kaza ise uzun süre gündemde kalmış bariyer eksikliği tartışmalara neden olmuştu. Yönetimindeki araç ile karşı şeride geçen 30 yaşındaki Haşim Girgin, 42 yaşındaki Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki araç ile yüz yüze çarpıştı. Feci kazanın ardından Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı hayatını kaybetti. Amasyalı çiftinin çocukları ise ağır şekilde yaralanmış günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

11 Ekim tarihinde Girne-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yürüyen Hüseyin Âşık’ta trafik kurbanı oldu.

15 Eylül tarihinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki İsmail Özdemir’de 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Cinayet gibi kazalar…

Kasım ayında peşi sıra yaşanan kazalar ‘cinayet gibi’ dedirtti. Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda 2 Kasım tarihinde meydana gelen kazada yol içinde bulunduğu esnada aracına arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu TIR’a çarpan sürücü Devrim Yılmaz ve eşi Seda Yılmaz hayatını kaybetti. Yapılan polis soruşturmasında sürücünün aşırı süratli ve alkollü olduğu açıklanırken, iki kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücü cezaevine gönderildi.

23 Kasım tarihinde Hamitköy’de meydana gelen korkunç kaza sonucu 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, sürücü kurbanı oldu. Dedesinin yönetimindeki traktörde dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki Ömerağa feci şekilde can verdi.

Aynı yerde ikinci facia…

Ekim ayında bariyer olmadığı için karşı şeritten ters yöne giren araç çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği yerde, 24 Aralık tarihinde benzer bir şekilde meydana gelen kaza gündeme yeniden bariyer tartışmasını getirdi.

Karşı şerit ihlali yaparak, ters şeride giren sürücü hatası sonucu 40 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.

Kazaya büyük tepki verilirken, Korcan’ın defnedildiği gün kaza yerine bariyer konulması tepkileri arttırdı.