Bu yıl Adli Tatil 1 Temmuz- 4 Ağustos arası olacak

Yüksek Mahkeme, bu yıl ki Adli Tatilin 1 Temmuz- 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınından dolayı 16 Mart’tan itibaren acil olanlar dışında yargılama ve mahkeme işlemlerine ara verilmesi nedeniyle, bu yıl Adli Tatilinin her iki gün dahil olmak üzere 1 Temmuz- 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında olmasına ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü’nde gerekli değişikliğin yapılmasına karar verildiği belirtildi.