'Bu yaşanan yönetsel bir rezalettir'

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in yönetsel ve siyasi bir rezalet yarattığını vurguladı.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Ulaştırma Bakanı Bakanlar Kurulu’nun yanıltıldığını açıkladı. Ne demektir bir bakan kurulun yanıltıldığını açıklayacak? Bu ne demektir? Ulaştırma Bakanı diğer bakanların gerekli adımları atmasını istiyor. Sizin bakanınız size bir çağrı yapıyor. 4 bakan her biri başka başka şeyler söylüyor.

Söyledikleri çelişir, bir birlerine sosyal medya üzerinden mesajlar gönderilir. Yaptığınız bütün hatalara rağmen siz yardım etmek istedik. Bu hükümetin başbakanı koordinasyon yapmakla yetkilidir. Bakanlıklar arasındaki çelişkilerle ilgili bir açıklama yapmalıdır.

Ha VIP’ten girmiş, ya itfaiye kapısından… Bu açıklama neden yapıldı? Bu ülkede itfaiye kapısı girişi resmi giriştir? Yasak yoldan girdiyse yaptığınız işlem nedir? Sorun Bakanlar Kurulu izni var mı? Niye bu defa kurul kararı ile izin verilmedi. Bakan açıkladı, kurul yanıltıldı diyor.”

Sorun Bakanlar Kurulu izni var mı? Niye bu defa kurul kararı ile izin verilmedi. Bakan açıkladı, kurul yanıltıldı diyor.

Lapta Belediye Başkanı bana o sizin davet dediğiniz şeyin metnini yolladı. 18 Mayıs’ta ilgili şirkete yazı yolladığı görülüyor. Lapta belediye başkanı teminatla ilgili ihale bilgi verdi.

Konumuz yatırımın önemli olup olmadığı değildir, memleketi yönetme şeklinizdir. Bir ülke bu şekilde yönetilemez. 1 Temmuz ile ilgi aldığınız kararlar konusunda güvenimiz sıfırdır. Size güvenmiyoruz, net bitti.

Bu saatten sonra bu hükümetin hatalarına ortak olma niyetimiz yoktur.

Bu hükümete zerre güvenimiz yoktur. Ne yapacaksanız yapın. Bizi ilgilendirmez ne yapacağınız. Bu hükümetle herhangi bir işbirliği çağrımız yoktur, çağrımızı geri çektik.

Hem ekonomi, hem sağlık konusundaki skandallara son verin. Bu iş bitmemiştir. Umarım ve dilerim halkımızın başına bir şey gelmez. İnsanlar işsiz kalmayı, maaşsız kalmayı işverenler kapılarını kapamayı göze aldı, siz ne yaptınız? Dün yaşattığınız rezaletle bütün güveni allem gallem ettiniz. Bunları yapasınız diye 3 ay evinde kaldı, işsiz kaldı.