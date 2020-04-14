"Bu yanlıştan hemen dönün"

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllarca Sosyal Sigorta yatırımlarını yapan çalışanların maaş desteği kapsamı dışında tutulmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını belirterek, hükümeti “bu yanlıştan” dönmeye çağırdı.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan karşılanacak nisan-mayıs aylarını kapsayan iki aylık bin 500 TL’lik maaş desteğinden; basın çalışanları, liman işçileri, özel kreşler, muhasebe memurları, taksiciler ve bunlar gibi onlarca iş kolunda çalışan ve sosyal fonlara yıllarca yatırım yapan çalışanların kapsam dışı bırakılmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını kaydetti.

Bıçaklı, hükümete eleştirilerde bulunarak, hükümetin bu ciddi yanlışlardan bir an önce vazgeçmesi, geçmişte olduğu gibi ilgili taraflardan oluşacak bilir kişilerin konuları yeniden değerlendirerek uygulamaya konması gerektiğini kaydetti.