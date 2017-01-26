

Halkın Partisi, hükümetin yasalara ve mevzuata aykırı olarak orman arazileri, özel çevre koruma bölgesi, dağlar ve sit alanlarıyla ilgili ranta dayalı uygulamaları olduğunu savunarak, kamu görevlilerine “bu yanlışa ortak olmayın” diyerek çağrı yaptı.



Hükümetin hem Kumyalı’da hem de Karpaz Milli Parkı’nda Anıtlar Yüksek Kurulu kanalıyla bazı yasa dışı uygulamalara zemin hazırlanmaya çalıştığını savunan Halkın Partisi, “Şahsi çıkarları uğruna ülkeyi zarara uğratanların ve buna ortak olanların yargılanmaları için gerekli girişimleri yapacağız. Çevreye verilen ve giderek büyüyen bu zararın önüne geçilebilmesi için hükümetin bir an önce görevden gitmesi gerek” dedi.