Kıbrıs’ın futbol efsanesi Sevim Ebeoğlu’nun mezarında üç kulübün amblemi vardır.

Biri AEL Limasol...

Biri Doğan Türk Birliği..

Biri Fenerbahçe...

Kıbrıs budur!

* * *

Düğününde tebrik sürerken ‘damat’ kaçmış, AEL-Apoel maçına gitmiştir, takımının formasını giymeye...

AEL Limasol; Kıbrıslı Türk bir ustanın ayağından kazanmıştır maçı yine o gün...

Renklerin kardeşliğidir asıl düğün!

* * *

Athos, şimdilerde Girne Halk Evi’nin kalesini koruyan, harika bir Kıbrıslı Rum sporcu...

Birileri bu adayı etnik kimlikler üzerinden “bölmek” istiyor ya!

Yine kanları kaynadı son dönemde...

Hani kimi bayrak yakıyor, kimi bayrağın ardına gizliyor, ırkçı yüzünü...

Athos eğmedi boynunu...

Bu oyuna gelmedi...

* * *

Futbol sahasına eğreti durdu mehter marşları, “ölürüm yoluna” şarkıları, tekbir sesleri...

Yetmedi iki otobüs insan taşındı, iki otobüs tahrik...

İyi ki duyarlı yürekleri var bu ülkenin, gerçek yurtseverleri var.

Ellerinde çiçekler, ellerinde zeytin dalları yürüdüler...

* * *

Unutmayınız tarihi!

Bu ülkede kendi camilerini bombaladı kimileri, toplumu birbirine kırdırmak için!

Gözlerini kırpmadan öldürdüler kendi insanlarını, bu ülkede...

Kışkırtmanın, entrikanın, pisliğin ve piçliğin kıyısında öldü onlarca masum...

Katiller ölenler için coşkulu anma törenleri düzenledi (!)

* * *

Girne Halk Evi’ne selam gönderiyorum, umutla...

Karanfillerle bezenmiş bir kaleden, dünyaya insanlık dersi verdiler.

Nefes alıyorum derin derin...

“Coğrafya kaderdir, coğrafya hayat” diyorum, “Bölemeyeceksiniz bu ülkeyi...”