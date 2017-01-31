Baf cumartesi gecesi şehrin restore edilmiş meydanında sert soğuğa rağmen düzenlenen, Baf'tan ve Kıbrıs genelinden gelenlerin toplandığı muhteşem bir açılışla 2017 Avrupa Kültür Başkenti oldu.

Anastasiadis açılışta yaptığı konuşmada, hükümetin devam etmekte olan yoğun müzakereler ve görüşmeler süreciyle Kıbrıs'ı yeniden birleştirme ve barış arayışları içinde olduğunu ifade etti ve “Çabalarımız başarılı olacak ve bu ülkenin bütün yasal sakinleri güvenli bir ortamda, eşitliliğe ve insan haklarına saygıyla refah içerisinde birlikte yaşayacaktır. Bu doğrulta çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle umut etmekten hiç vazgeçmedik” şeklinde konuştu.

Açılış törenine, diğer Avrupa başkentlerinden, Kıbrıs'taki çeşitli Avrupa büyükelçiliklerinden 40 temsilci, 100 yabancı medya, Avrupa ve Asya'dan gazeteciler katıldı. Törende resmi davetlilerin yanı sıra, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Vekili ve Temsilciler Meclisi Başkanı, Kıbrıs Başpiskoposu ve siyasi parti liderleri de hazır bulundular. Konuşması Eğitim ve Kültür Bakanı tarafından okunan Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, açılış töreninin şüphesiz sadece Baf için değil, bütün Kıbrıs için tarihi bir an olduğunu vurguladı. Anastasiades, “Baf, 'Kıtaları Bağlamak, Kültürleri Birleştirmek' sloganıyla 2017 Avrupa Kültür Başkenti olarak hem ulusal hem uluslararası düzeyde, kültür ve barışla ilgili güçlü mesajlar göndermekte, terörizmin insanlığa zarar verdiği, bölgemizdeki komşularımızın silahlı çatışmalara uğradığı, mültecilerin daha iyi bir gelecek için çok kötü koşullarda her gün mücadele ettiği bir zamanda, 2017 Avrupa Kültür Başkenti, Sanat ve Kültür aracılığıyla umut mesajları vermektedir” dedi.

Nicos Anastasiades, başından beri Hükümetin Avrupa Kültür Başkenti tarafından yürütülen faaliyetleri, Baf2017 Teşkilatı içerisindeki kişilerin çeşitli yöndeki faaliyetlerini güçlendirmek için desteklemekte olduğunu vurguladı.

Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Nüfusu bakımından en küçük Kültür Başkenti olan Baf, bu büyüklükte bir etkinliği düzenleme görevini üstlenmiş ve ihtiyaç duyulan, talep edilen programı, Avrupa'daki diğer benzeri etkinliklerle karşılaştırıldığında, sanatçı kalitesinde ve kültürel faaliyetlerde yetersiz kalmadan nispeten küçük bir bütçeyle oluşturmayı başarmakla her türlü güveni hak etmektedir.”

“Eğitim ve kültür arasındaki birliktelik dikkat çekiciydi”

“Baf2017 kültür programı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla 5 milyon avro toplam fon aldı. Devletin katkılarıyla Baf bölgesindeki bazı kültürel altyapılar oluşturuldu ve geliştirildi. Eğitim ve Kültür arasındaki birliktelik dikkat çekiciydi ve bütün program için önemli bir parametre oluşturmuştur.”

“Baf2017 Avrupa Kültür Başkent’inin açılış töreni, dün ve bugün arasında şehrin manevi ve kültürel ufuklarını genişleten, bir törendir. Kıbrıs'ta, Avrupa'da ve Dünya'da vatandaşlar ve sanatçılar-kreatörler arasında kültürler arası iletişimi samimi bir şekilde kucaklamaktadır.”

Avrupa Komiseri Christos Stylianides de törendeki konuşmasında, böyle önemli bir etkinliğe Avrupa Komiseri ve bir Kıbrıs vatandaşı olarak katılmaktan duyduğu heyecanı ifade etti, Baf2017'nin açık bir toplumun önemini gösteren, diğer kültürleri ve çeşitliliği kabul eden inançlara ve ufuklara açıklık ve şeffaflık mesajı verdiğini belirtti.

Stylianides, Baf'ın kültür değişiminin değerini deneyimlemekte olduğunu, zengin tarihinin bunun bir kanıtı olduğunu, şehrin her zaman Avrupalı Akdeniz'e açılan bir kapı olduğunu, çeşitli toplumların uzun yıllardan beri burada yaşadığını, çok kültürlüğünün, şehrin DNA'sının adeta bir parçası olduğunu kaydetti; “Ülkemin ilk kez bu kadar değerli bir Avrupa girişimine evsahipiliği yapmasından gurur duyuyorum” dedi.

Baf2017 Örgütü Başkanı Christos Patsalides de konuşmasında, Avrupa tarihinde bu kadar önemli bir kültürel etkinliği açmanın Baf için büyük bir onur ve sorumluluk olduğuna, aynı zamanda yeni bir bakış ve yeni bir pencere olduğuna işaret etti.

Patsalides, “Avrupa Başkenti Kültür Programı'nın bir 'Açık Hava Fabrikası', sadece açık hava alanları oluşturmak bakımından değil özel ve tarihi yerler bakımından da eşsiz bir fırsattır, aynı zamanda gözlerimizi algılarımızı açmamız, kültürlere açılmamız ve köprü olmamız, toplumlarımız arasındaki farklılıkları azaltmamız için de bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ise törendeki konuşmasında, şehrin her zaman tarihi ve kültürüyle gurur duyduğunu bildirdi.

Fedonos, “Danimarka'daki Aarhus ile birlikte Avrupa'nın en büyük kültür kutlamasını yapan ev sahibi şehir olarak haklı bir gurura sahibiz. Ulusal kimliğin ve Avrupa bilincinin bir arada olabileceği gerçeğinin farkında olarak Kültür Açık Hava Fabrikası olarak açılış töreniyle sembolik olarak başlayan bu durumun devam edeceğine söz veririz, bunu arzu ederiz” dedi.

Baf2017 Avrupa Kültür Başkenti’nin açılış töreniyle tarih, çok kültürlülük ve daha geniş bir Avrupa kültürünün bir parçası olarak Baf modern kültürü sergilendi. Resmi açılış galası, Pygmalion ve Galatea efsanelerinden başlayarak Baf'ın efsanelerinden ilham alındı.

Başoyuncular arasında onlarca profesyonel dansçı ve genç, Baf'ın doğum tarihini söyleyen ve ellerinde hoş fenerler taşıyan ilkokullardan 315 öğrenci ve ada genelinden gönüllüler yer aldı.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenler ve solistler de uyumlu bir topluluk oluşturdular, Avrupa Kültür Başkenti kardeşi Aarhus'tan koro ve caz orkestrasına katıldılar.