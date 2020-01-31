“Bu ülkede kadının şikâyet etme hakkı yok”

Engelli kızının, evlerine de girip çıkan bir arkadaşları tarafından taciz edildiğini öne süren B.A, herkesin olayı kapatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Devrim DEMİR

17 yaşındaki kızının, 55 yaşındaki E.S tarafından taciz edildiğini ileri süren anne B.A, polise şikayette bulunduklarını, B.A’nın tutuklanarak teminata bağlandığını ifade etti, ancak olayın kapatılmaya çalışıldığını savundu.

YENİDÜZEN’e ulaşan anne B.A, kızının 6 aylık doğduğunu ve çok zor bir süreç geçirerek hayatta kaldığını ve zihinsel engelli de bulunduğunu belirtti.

Evlerine giren 55 yaşındaki E.S tarafından kızının tacize uğradığını iddia eden anne, 28 Ocak tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğunu ardından, E.S’nin tutuklandığını ifade etti.

Mahkeme süreci ile ilgili bilgi alamadığından yakınan anne B.A, E.S’nin “sessiz sedasız” mahkemeye çıkarılarak olayın gizlendiğini iddia etti.

“Polisin bu tutumunu anlayamadığını” ifade eden B.A., kızının psikolojik sorunlar yaşadığını geceleri uyuyamadığını ve son zamanlarda odasına kapanarak kendi başına sürekli konuştuğunu öne sürdü.

“Bana anlatmaya korktu”

E.S’nin evlerine sürekli girip çıktığını böyle bir şeyi aklının ucuna bile getirmediğini ifade eden B.A, kızının önceki gün E.S ile birlikte markete gittiğini, çocuğun eve geldikten sonra koşarak lavaboya gidip yüzünü yıkaması üzerine şüphelendiğini anlattı.

B.A, “E.S gittikten sonra kızımın yanına girdim ne olduğunu sordum konuşmak istemedi. Biraz zorladım E.S.’nin kendisini öptüğünü ve farklı temaslarda bulunduğunu anlatınca dünyam başıma yıkıldı. Gece beraber yattık bana bu durumun üç aydır devam ettiğini ancak anlatmaya korktuğunu söyledi. E.S’yi aradım ‘geleyim konuşalım’ dedi kabul etmedim, polise gidip şikâyetçi oldum.”

“Neden sakladılar?”

B.A, polisin konuyla ilgili bilgi vermediğini mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk alındığını ve 20 bin nakit 200 bin TL KKTC vatandaşı kefalet senedi imza ederek serbest bırakıldığını iddia etti.

E.S’nin tanınmış biri olduğunu, bu yüzden herkesin olayı kapatmaya çalıştığını ileri süren B.A, “Ben bu çocuğu 3 günlük evlat edindim. 6 aylık doğmuştu annesinin sıkıntıları nedeniyle bazı sağlık problemleri var. Saçımı süpürge ederek bu çocuğu bu yaşa getirdim. Evde sendromlu bir de kardeşim var, üç kişi kalıyoruz. Kimsemiz yok diye mi bu muamele? Eşyalarımı da satıp Kıbrıs’ın güneyine kaçmayı düşünüyorum orada en azından insana sahip çıkılıp değer bilinir. Köşe bucak saklayarak mahkemeye çıkarılıp olay kapatıldı. Ben günlerdir uyumuyorum, bu çocuğun psikolojisi harap oldu hesabını verecek kimse yok bu olanların. Kimsesiz olabiliriz ama bu işin peşini bırakamayacağım” dedi.