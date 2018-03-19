"Bu tören anlayışından vazgeçilsin"





Güzelyurt’taki bir ilkokulda, çok küçük yaşlardaki çocukların “savaş canlandırması” yaparak tören düzenlemesi, kimi velilerin tepkisine neden oldu.

Yenidüzen’i arayan bir grup öğrenci velisi, çocukların yerlere yatırılarak ve üzeri bayrakla örtülerek şehitleri anma günü düzenlendiğini belirtti, “Böylesi milliyetçi ve militarist törenler çocuklarımıza fayda sağlamıyor. Çanakkale şehitleri çok daha anlamlı etkinlikler ya da paneller ile anılabilir, çocukların bilgilendirilmesine imkan yaratılabilirdi. Ayrıca, küçük çocukların ısrarla askeri kıyafetler içerisinde savaşları canlandırması çağdaş bir eğitimin yansıması olamaz” dediler.

Yenidüzen’e konuşan veliler, öğretmenler ve okul müdürlerinin yanı sıra Eğitim Bakanlığı ile hükümet yetkililerinin de duyarlılık göstermesini istedi.

Öte yandan Feminist Öğretmen İnisiyatifi de yaptığı açıklamada, “çocuk bedeniyle şehitlik kutsandığı” belirtildi.

Eğitim müfredatının barışçıl ve eşitlikçi bir anlayışla hazırlanmasını talep eden inisiyatif, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bu tür etkinlikler kınandı.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de yaptığı açıklamada, bu törenle ilgili gerekli araştırmayı yapacaklarını belirtti.