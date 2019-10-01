“Bu tarz hareketler demokratik yapıya zarar veriyor”

DAÜ BİR-SEN; “Bugün oynanmaya çalışılan bu oyunlar belli bir kesimin kişisel hırs ve çıkarları uğruna bilerek veya bilmeyerek kurumun zararına olan hareketlerdir. Bu hareketlerin tümü kurumdaki demokratik yapıya zarar vererek üniversiteyi kaosa sürüklemektedir."

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası, (DAÜ BİR-SEN) Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çok uzun süreden beridir dedikodular olduğunu ve bu dedikoduları yapanların kuruma zarar verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kurumun demokratik yapısını bozmaya çalışanlara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, kurum içerisinde yapılan bu tarz hareketlerin doğru olmadığını ve demokratik yapıya da zarar verdiği dile getirildi.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde;

Çok uzun süreden beri huzur ortamının hakim olduğu üniversitemizde son zamanlarda gerek içeriden gerekse dışarıdan dedikodular ile bir algı operasyonu yaratılmaya çalışılmakta ve DAÜ’nün demokratik yapısının bozulması pahasına bunlara alet olunmaktadır. Ancak bu gibi oyunlar daha önceden de bize çok tanıdıktır ve hemen aklımıza eski Rektörümüz Özay Oral’a yapılanları hatırlatmaktadır. Bugün de oynanmaya çalışılan bu oyunlar belli bir kesimin kişisel hırs ve çıkarları uğruna bilerek veya bilmeyerek kurumun zararına olan hareketlerdir. Bu hareketlerin tümü kurumdaki demokratik yapıya zarar vererek üniversiteyi kaosa sürüklemektedir.

DAÜ her anlamda sadece biz DAÜ’lülerin değil tüm ülkenin aydınlık yüzü, hepimizin gurur kaynağı ve ülkemizin amiral gemisidir. Uluslararası standartlara sahip olduğumuz üniversitemiz; öğrencisine, çalışanına, sanata, bilime, araştırmalara, sosyal ve kültürel etkinliklere DAÜ’deki herkese ve her şeye verilen değerin ve demokratik ortamın kıymeti bilinmelidir. Geçmişte yaştan dolayı işten çıkartılan işçi ve memurları, maaşlardaki kesintileri, ek mesailerin ödenmemesini, yıllarca terfilerin açılmamasını, işten çıkartılan hocaları, sendikalara yapılan baskıları (sendikaların mail atmasına bile izin verilmeyen günler!) biz unutmadık, unutulmasına da izin vermeyeceğiz.

DAÜ’nün demokratik yapısını bozmaya, üniversite içinde ve dışında huzursuzluk yaratmaya ve kuruma zarar vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur…”