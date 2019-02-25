Bu tarihleri not ediniz

Kıbrıs'ın kuzeyinde düzenlenen ve gerçekleşmesi muhtemel tarihleri Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller açıklandı. Kültür Dairesi, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz Daire’ye bilgi verilmesini istedi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, Daire’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor. Kültür Dairesi’nin sayfasında yer alan Kültür Sanat ajandasından da takip edilebilecek festivaller ve muhtemel tarihleri şöyle listelendi: