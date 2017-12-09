BU TANIK OLAYI ÇÖZECEK!

Girne’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet’ davasının PI duruşmasında bu kez çiftin 12 yaşındaki kızları T.A. tanık oldu, duruşma kapalı oturumda gerçekleşti…

“Babasının annesini balkondan aşağı attığını gördüğünü” söylemesi üzerine açılan cinayet davasının en önemli tanığı konumuna gelen T.A., dinlendi… Kızın yaşı nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşen Mahkemede, T.A.’nın olay günü gördüklerini anlattığı öğrenildi.

Kızın babasıyla karşılaşmaması ve olumsuz etkilenmemesi için Savcılık tedbir alarak, sanık Yaşar Akdoğan’ı salonun en arka kısmına polislerin güvenliği altında hazır bulundurdu.

Tanık T.A.’nın ise mahkeme salonunda Savcı Akyener’in tam önünde, arka tarafı göremeyecek şekilde, Yargıca dönük vaziyette tanıklık ettiği öğrenildi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru Ayşe Zeki’nin de hazır bulunduğu duruşma sonrası küçük kızın gözyaşı döktüğü ve doktoruna sarıldığı bilgisi elde edildi.

Bu arada avukat Boysan Boyra, dava dosyasında bulunan tanık ifadelerin bir kısmını davanın Savcısı Erdinç Akyener’in Mahkeme tarafından tanık olarak çağrılarak, mahkemeye sunmasını talep etti. Savcı bunun usule aykırı olduğunu beyan etti…

Didem MENTEŞ

Girne’de 2016 Aralık ayında evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili cinayet davasında, bu kez çiftin 12 yaşındaki kızları T.A. tanık olarak dinlendi. “Babasının annesini balkondan aşağı attığını gördüğünü” söylemesi üzerine açılan cinayet davasının en önemli tanığı konumuna gelen T.A., farklı önlemler altında salondaki yerini aldı.

Kızın yaşı nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşen Mahkemede, T.A.’nın olay günü gördüklerini anlattığı öğrenildi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru Ayşe Zeki’nin de hazır bulunduğu duruşma sonrası küçük kızın gözyaşı döktüğü ve doktoruna sarıldığı bilgisi elde edildi.

Bu arada dava savcısının PI (ön tahkikat) duruşmaları açısından mahkemeye 4 tanık dinleterek, başka tanık dinletmeyeceğini ve davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini talep etti.

Babasının annesini balkondan attığını gördüğünü söylemişti

Bilindiği üzere küçük T.A., babası Yaşar Akdoğan’ın, annesi Akile Nacisoy’u evin balkonundan aşağıya attığını gördüğünü Sosyal Hizmetler Dairesi memuruna söylemiş, polise bu yönde ifade verdiği daha önceki PI duruşmalarında mahkemede aktarılmıştı.

Savcılık da bu beyan doğrultusunda sanık Yaşar Akdoğan’a, eşi Akile Nacisoy’u ‘ayak bileğinden tutup aşağı atmak’ suretiyle “cinayet” davası getirmişti.

Küçük kız, doktoru eşliğinde mahkemede hazır bulundu

Sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili yürütülen PI (ön) tahkikat duruşmaları dün kaldığı yerden devam etti.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen PI (ön) tahkikat duruşmasında, davada İddia Makamında Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanık Yaşar Akdoğan’ı temsilen avukat Boysan Boyra ile avukat Emre Kadri hazır bulundu.

Tanık T.A., koruma önlemleri altında Mahkeme salonuna getirildi. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru Ayşe Zeki’nin de eşlik ettiği Mahkemede, duruşma öncesi ön görüşmeler yapıldı.

Savcılık, hassasiyet çerçevesinde T.A.’nın rahatlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alırken, babası Yaşar Akdoğan ile karşılaşmaması için tedbir aldı.

Baba ile kız karşılaşmaması için tedbir alındı

Normalde davalarda sanıklar önceden mahkeme salonunda hazır edilirken, bu davada sanık Yaşar Akdoğan, Yargıcın içeri girmesinden sonra salona alındı. Kızın babasıyla karşılaşmaması ve olumsuz etkilenmemesi için Savcılık tedbir alarak, sanık Yaşar Akdoğan’ı salonun en arka kısmına polislerin güvenliği altında hazır bulundurdu.

Tanık T.A.’nın ise mahkeme salonunda Savcı Akyener’in tam önünde, arka tarafı göremeyecek şekilde, Yargıca dönük vaziyette tanıklık ettiği öğrenildi.

Yaşadıklarını anlattı

“Babasının annesini balkondan aşağı attığını gördüğünü” daha önce dile getiren tanık T.A.’nın şahadeti bir saati aşkın bir sürede gerçekleşti.

Kızın yaşı nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşen Mahkemede, T.A.’nın olay günü gördüklerini anlattığı öğrenildi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru Ayşe Zeki’nin de hazır bulunduğu duruşma sonrası küçük kızın gözyaşı döktüğü ve doktoruna sarıldığı bilgisi elde edildi.

Avukatlar soru sormadı, müdafaa haklarını saklı tuttular

Kızın şahadeti sonrasında avukatlar, Mahkemenin ara vermesi için talepte bulundu. Kızın şahadeti doğrultusunda sorgulama yapıp yapmayacaklarını belirlemek üzere ara isteyen avukatlar, müdafaa haklarını saklı tutup bu aşamada kız çocuğuna soru sormama kararı aldı.

Bunun üzerine Savcı Erdinç Akyener, PI (ön) tahkikat duruşması açısından mahkemeye 4 tanık dinlettiğini ve başka tanık dinletmeyeceğini belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini talep etti.

Avukat, Savcının ‘tanık’ olmasını istedi!

Daha sonra savunma avukatları davayla ilgili müdafaa haklarını Ağır Ceza Mahkemesi’nde kullanılacağını Mahkemeye beyan ettiler. Bu beyandan sonra avukat Boysan Boyra, mahkemeden bir talepte bulundu. Savcı Erdinç Akyener’in dava dosyasında bulunan tanık ifadelerinin bir kısmını, Mahkeme tarafından tanık olarak çağrılarak, Savcının mahkemeye sunmasını talep etti.

Bunun üzerine Savcı Akyener de yargı usulünde böyle bir yöntem olmadığını, PI duruşmasının dışında bir talep olduğunu, öncelikle PI soruşturmalarının neticelendirilmesini ve bu müracaatı Mahkemeye başka bir istida ile avukatların dosyalamaları halinde karşı tarafa cevap vereceğini beyan etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, davayı 13 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’e tehir etti.