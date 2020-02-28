Lefkoşa Türk Belediyesi belediye meclisi 10 Milyon TL borçlanma kararı verdi. Bu karar Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Üyelerinden onay almazken, diğer meclis üyeleri ‘kabul’ oyu verdi. Belediye Başkanı Harmancı ise tedirginlik yaratan bir durum olmadığını iddia etti.

Fehime ALASYA



Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 10 milyon TL borçlanma kararı ve “geçişi işçi alımları” tartışma yarattı. 25 Şubat tarihinde toplanan Lefkoşa Belediye Meclisi ‘oy çokluğuyla’ aldığı 10 Milyon TL’lik borçlanma kararı verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Üyelerinden onay alınmayan borçlanmaya diğer partilere mensup üyeler onay verdi, üyelerin bazıları oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı.

Karara tek ret oyu veren CTP Meclis Üyesi Öykü Akcan, çekimser oy kullanan CTP Meclis Üyeleri Tolga Ahmet Raşit ve Ahmet Bağzıbağlı, bu durumun çelişkili olduğunu ifade ederken, UBP, YKP ve DP kanadındaki bazı meclis üyeleri, yapılacak uygulamaya ilişkin tedirginlik yaratacak bir durum olmadığını savundu.

CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise bu adımın belediye kasasına 4 milyon TL nakit para girmesi amacı taşıdığı ifade edilerek, duyulan rahatsızlık gündeme taşındı.

Belediye Başkanı Harmancı ise bu borçlanma ve detaylarına ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu. Tedirginlik yaratan bir durum olmadığını iddia eden Harmancı, dün gün içinde sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bazı üyeler geçici işçi alımı konusunda kendi içinde çelişti

Belediye bünyesine 80 geçici işçi alımı konusunda ise bazı üyeler kendi arasında çelişti. UBP Meclis Üyesi-As Başkan Akın Aktunç, daha kârlı olduğu gerekçesi ile bu alımın yapıldığını ifade ederken, UBP Meclis Üyesi Hüseyin Kavaz, bunun asılsız dedikodu olduğunu dile getirdi.

LTB’nin mevcut borç yapılandırması dışında borçlanmayı en son Cemal Bulutoğulları zamanında yaptığı işaret edilirken, Derviş Eroğlu'nun kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cemal Bulutoğulları’nın belediye başkanlığında belediyenin borçlanma yaptığı hatırlatıldı.

BAZI MECLİS ÜYELERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

LTB CTP Meclis Üyesi Öykü Akcan: “CTP Meclis Üyeleri olarak biz tedirginiz”

“Pazarın daha modern, günümüze uygun, çağdaş yapıda açık Pazar olmasını ön gören bir projedir. Hafta sonu açık Pazar tarzında, Perşembe 2. El eşya, hafta sonu 2.el araba vb… çeşitli projelerin yer alacağı bir çalışma olacak. Bandabuliya da açık duracak, bu pazar Girne’de, Mağusa’da olan açık pazarlar tarzı olacak. 6 Milyon Açık Pazar’a gidecek, 4 Milyon da bu ödenemeyen kıdem tazminatlarına gidecek. İlk 6 ayda faizlerin, geriye kalan zaman diliminde de anaparanın ödenmesi ön görülüyor. Devletten gelen katkı payımız da bu borca teminat olarak gösterildi. Bunun için 10 Milyon TL borçlanmaya gidilecek. Bunu da başkanımız 6 ayda ödeyeceğiz diyor. Ama ben bu sürede yapılan çalışmalar, bitme süresi gibi konularda açıkçası çok da tatmin olmadım. Tüm arkadaşların, personelin, çalışanların, herkesin emeklerine sonsuz saygım var ama bu tablo beni korkuttu. Ben ne halkı ne de çalışanları yükün altına sokmak istemedim. Ben tek ret oyu veren oldum. 2 tane de çekimser oy vardı. Ben AB fonu ile bu yapılamaz mıydı diye sordum. Bunu borçlanmaya gitmeden de fonlardan yapabilirdik. CTP Meclis Üyeleri olarak biz tedirginiz. Neden seçim arifesinde bu derece alelacele borçlanmaya gittik anlamıyor. Nisap var diye sonuç alındı ama biz bu konuda çekimserdik.

Özetle aslında 4 Milyon TL Belediye’nin kasasında olacak. Zaten anlam veremediğim nokta da o. Overdraft yükseltildi. Bütçe geçtiğimiz Meclis toplantısında onaylandı ki ona da çekimser oy vermiştim bu su faturalarına yansıyan 10 TL’lik meblağdan dolayı. Neden şimdi istenen rakam bütçede yer alamadı, 5 yıldır uğraşılıyorsa nasıl bu zamana sarktı ve böyle aceleye geldi... Hep düşündürücü”

LTB DP Meclis Üyesi Ender Denktaş Vangöl: “4 milyon TL bir ekstra borçlanmaya gidiliyor”

“Bu 10 milyon TL eksiye düşme konusunda Başkan bize açıklama yaptı. Bu konuda bazı şeylere dün akşam onay verdik, nisap sağlandı, onay verildi. Borcumuz çok artmadı, 4 milyon TL bir ekstra borçlanmaya gidiliyor. Ben meclis üyesi olarak aldığım izahat doğrultusunda onay verdim. Hepimiz bu borcun altına girdik. Yapılacak olan proje için bu gerekli olan bir paradır. Bu spekülasyonlar çok yanlış.”

LTB UBP Meclis Üyesi Hüseyin Kavaz: “Biraz tedirginlik oldu ama alacakları konuşunca rahatladık”

“Borçlanma ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Biraz tedirgindik ama gelirimize bakınca bu tedirginlik ortadan kalktı. Alacaklarını hesapladığımız zaman sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Biraz tedirginlik oldu ama alacakları konuşunca rahatladık. Alacağı olduğu için gönül rahatlığıyla onay verdik. Tabi bu borçlanma henüz net değil. Bu komitenin kararına bağlı. Belediyede emekliye ayrılanlar olmasına rağmen işçi alımı yapılmadı. İşçi alımı yapıldığına dair dedikodular da gerçek dışı, bizim gündemimize böyle bir konu gelmedi. Sadece kış mevsimi gelmeden açık pazarı oraya taşımak için bunun için 6 Milyon TL borçlanmaya gidildi.”

LTB HP Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu: “Tedirginlik yaratan bir durum değildir”

“Hiçbir sıkıntı yok, bu çok mantıklı bir adımdır. Birçok alacağımız var, bunlara bakılınca içinde olan durum hiç de tedirginlik yaratan bir durum değildir. Kimsenin endişelenmesine gerek yoktur.”

LTB UBP Meclis Üyesi-As Başkan Akın Aktunç: “80 tane geçici işçi alımı yapıldı”

“Görevimiz Lefkoşalıya hizmettir. Doğru olduğuna inandım, oy çokluğuyla geçen bir karardı, bir meclis üyemiz ret oyu kullandı, 2’si çekimser kaldı ve bu konu geçti. Aramızda da hiçbir sorun yoktur. Biz Lefkoşa’nın geleceği için, şehre katkı için yönetime destek veriyoruz, yeter ki doğru iş yapılsın. Overdraft denilen konuda eksiye düşme, kredi limitini aşmada 10 Milyon TL borç oldu. Bu çok doğal. Devletten ve özel yerlerden alacaklarımız var, bunları alıp onları kapayacağız.

6 Milyon TL açık pazarın bitmesiyle ilgili alınan borç rakamıdır. Oradan gelecek olan tüm gelir bu borca yatacak, hiç sorun olmadan kendi kendini ödeyecek bir borçtur. Bu projeyle illi alınan borcun karşılığı gelecek. Burada hiçbir risk yoktur. Oradan çok güzel gelir elde dilecek ve borca yatacak.

Ek mesailerde 3 aydır geriliğimiz var, bunlar da birkaç gün içinde ödenecek, sorunumuz yok. Tüm süreçlerde Ocak-Şubat aylarında tüm belediyelerde sorun olur ve düzelir. 80 tane geçici işçi alımı yapıldı. Belediyede çoğunluk memurdur, işçilerimiz az ve her gün de azalıyor, bunların yerine yeni memur almıyoruz, geçici işçi alıyoruz. Bu belediyenin bütçesine hiçbir sorun getirmiyor. İşçileri devamlı mesaiye çıkarsak daha zararlı oluruz.”

LTB UBP Meclis Üyesi Çilem Tüfekçi: “Parti olarak da bu yönde sıkıntı yaşamadık, onay verdik”

“Bence bir sıkıntı yok. Zaten bu açık Pazar için istenilen bir borçlanmaydı o yüzden sıkıntı görmüyorum. Parti olarak da bu yönde sıkıntı yaşamadık, borçlanmaya gidilmesine ilişkin onayım olmadı çünkü toplantıya katılamadım ama bunda bir sakınca görmüyorum. 6 Milyon’u açık Pazar için, 4 milyon’u da kasada durması içindir. Bu yönde açıklandı. Overdraft’ın da yükseldiğini düşünmüyorum. Zaten geçmişte yükselen bir rakamdı.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Devletten alacaklarımız ödense zaten bu 4 milyon TL’ye de ihtiyacımız yok ama…”

Belediyede veya belediye meclisinde borçlanmaya gidilmesine yönelik herhangi bir huzursuzluk olmadığını iddia eden Harmancı, kredi faizlerinin düşmesiyle bunun bir fırsat olduğunu savundu. Harmancı, alınacak olan 10 Milyon TL’nin 6 Milyon’unu açık pazarın tamamlanması için kullanılacağını dile getirirken, 4 milyonun ise emekliye yarılan personelin kıdem tazminatları ödemesi için kullanılacağını belirtti.

Devletin belediyeye yapması gereken çeşitli borçlar olduğunu dile getiren Harmancı, bu borçlara değinerek, geçici işçi istihdamı ve overdraftın yükselmesiyle ilgili de açıklamada bulundu.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Harmancı şunları belirtti: “Bir ret oyu verildi ama burada da gerekçe gösterilmedi. Bu aylar öncesinden gündemde olan bir durumdur. Seçim döneminde de kullandığımız seçim kitapçığında da yer alan unsurlardan biri de buydu. Seçim kampanyasında finansman kullanarak bazı yatırımların yapılacağı yazıyordu.

Kadri bey döneminde de benim dönemimde de bu tarz borçlanmalara gidilmişti, bu ilk değil.

2018’de de borçlanmak istedik fakat faizler çok yüksekti, Faizler çok düştü, yüzde 11’lere geriledi. Bu yatırımdan kaynaklanacak artı bir değer, ek bir gelirimiz olacak. Şu an açık pazardan ayda 60 bin TL kazanıyorsak bu yeni mekânda 250 bin TL’lere çıkacak, aldığımız borcu bu yolla ödeyebileceğiz. Bu fırsatı değerlendirmek istedik.”

Belediyedeki overdraft’ın giderek yükseldiği iddialarını da yanıtlayan Harmancı, bunun yılardır aynı olduğunu dile getirdi. Harmancı devlet kanadından yaklaşık 5 Milyon TL’lik ödeme almaları gerektiğini dile getirerek bunlara değindi:

“Bir önceki hükümet döneminden beridir bu hükümet de kriz yaşıyor, kendi mükellefiyetlerini de bize karşı yerine getiremeyecek konuma geldi. Şu an itibariyle devletten yaklaşık 5 Milyon TL veya daha üzeri alacağımız var. Bu çok doğal olarak hayatımızı zorlaştıran bir unsur. Bugün 450 bin TL toprak ürünleri kurumundan, 650 bin TL TC Kalkınma Ekonomi işbirliği projelerinin iki yıl önce bitirdiğimiz projelerin ödemeleri, Spor Dairesinden 400 bin TL, İlahiyat Koleji’nden 650 bin TL su parası, trafikten kaynaklı çeklerimiz, Ocak ayı devlet katkı farkı payı gibi almamız gereken ödemler var…”

“Alacaklarımızı alsak zaten bu 4 milyon TL’ye de ihtiyacımız yok ama alamıyoruz”

Borçlanan miktarın nerelerde kullanılacağını açıklayan Harmancı, şöyle devam etti:

“Bu 10 Milyon TL’lik borcun 6 Milyon TL’si Açık Pazar için, 4 Milyon TL’si ise emekliye çıkan personelimizin kıdem tazminatlarını daha kısa sürede ödeyerek onları mağdur etmemek için kullanılacak. Bu alacaklarımızı alsak zaten bu 4 milyon TL’ye de ihtiyacımız yok ama alamıyoruz.”

“50 mevsimlik işçi alındı”

Mesai ödemelerinde sadece üç ay gerilikleri bulunduğunu belirten Harmancı, bunun da geciken devlet ödemeleri nedeniyle yaşandığını, ödemenin alınması durumunda hemen eksiklerin giderileceğini kaydetti.

“50 mevsimlik işçi alındı”

80 tane geçici işçi alındığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Harmancı, “50 mevsimlik işçi alındı. Bu da zaten uzun zamandır gündemde olan ve konuşulan konuydu, yeni bir durum değil.” dedi.

“Görseller hazırlayarak aktaracağım”

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Harmacı bazı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak CTP Genel Başkanına da bu bilgiler doğrultusunda bilgi verdiğini dile getiren Harmancı, ‘seçim gailesi anlaşılan böyle bir şey’ dedi.

Harmancı, ayrıca bu kredinin tek tek detaylı olarak hangi ek gelirler yaratılarak kapatılacağını da görseller hazırlayarak aktaracağını sosyal medya hesabından duyurdu.