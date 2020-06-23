CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel jet olayı ile ilgili hükümeti eleştirdi.

Erhürman, “12 kişiyi bile karantinada tutamadınız. Temas ettikleri insanlarla ilgili önlem almadınız. Hala insanlar neden 1 Temmuz sonrası için endişe ediyor diye sorma hakkını kendinizde buluyor musunuz gerçekten?” sorusunu yöneltti.

Açıklama şöyle:

“Bu süreçte yaptığınız her şey zaten hukuka aykırı. Polis raporuna göre bu insanlar, Girne’de, Güzelyurt’ta kahvaltı yapmış, İskele’de lojmanda kalmışlar. Bari temas ettikleri insanları karantinaya almayı, onlara test yapmayı akıl ettiniz mi” diye soruyoruz Meclis’te. Bakanlardan “evet” yanıtını alamıyoruz maalesef.

Sonra da insanlar neden 1 Temmuz sonrası için endişe ediyor diye soruyorsunuz. Bunca zaman kapalı kaldık. Başta pandemi hastanesi ve personel olmak üzere hiçbir eksikliği gidermediniz. Bizi “yeni normal”e hazırlamadınız. 12 kişiyi bile karantinada tutamadınız. Temas ettikleri insanlarla ilgili önlem almadınız. Hala insanlar neden 1 Temmuz sonrası için endişe ediyor diye sorma hakkını kendinizde buluyor musunuz gerçekten?